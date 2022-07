,,Wir waren zufrieden“

Ausgabe Nr. 2776

Golfcup des Österreichischen Honorarkonsulats

Nach der ersten Auflage, die im Oktober des vergangenen Jahres unter Pandemiebedingungen stattfand, wurde nun am 18. Juni auf dem Golfplatz des Golfclubs „Paul Tomiță“ in Deutschpien/Pianu de Jos die zweite Auflage des Golfcups des Österreichischen Honorarkonsulats-Liqui Moly unter der Schirmherrschaft der Österreichischen Botschaft in Bukarest veranstaltet. Als Ehrengäste dabei waren auch Botschafterin Adelheid Folie und Georg Bardeu, Honorarkonsul in Temeswar.

Dieses Jahr traten etwa 70Teilnehmer auf dem 18 Loch-Golfplatz gegeneinander an, was bedeutend mehr war als die 40 im vergangenen Jahr. Parallel zum Cup gab es auch dieses Mal einen Schnupperkurs, dieses Mal unter der Leitung von Werner Keul, dem Präsidenten des Golfclubs, am Vormittag und am Nachmittag sind die Gäste auf Einladung des Bürgermeisters ins Dorf hinuntergefahren, wo es einen Empfang gab.

Das Wetter spielte auch dieses Mal mit, und die Teilnehmenden hatten Spaß. Bei den Damen, Kategorie Handicap 0-24, erwies sich Simona Băltărețu als die beste und landete auf dem ersten Platz. Auf den zweiten Platz kam Andreia David und der dritte Platz ging an Mihaela Pal. In der Kategorie Handicap 24.1-36 ging der erste Platz an Daniela Sima, der zweite Platz an Luminița Mășcășan und der dritte Platz an Cristiana Oros. Den Longest Drive schaffte Claudia Popa und das Nearest to the Pin Andreia David.

Was die Herren angeht, so ging in der Kategorie Handicap 0-12 der erste Preis an Eric Sylveszter, der zweite an Florin Ciosan und der dritte an Claudiu Mășcășan. Im Rahmen der Kategorie Handicap 12.1-24 landete Flaviu Frățilă auf dem ersten Platz, auf dem zweiten Dan Pușcaș und auf dem dritten Platz Mircea Poiană. In der Kategorie Handicap 24.1-36 ging der erste Platz an Marian Vlad, der zweite Platz an Ulpiu Murgu und der dritte an Andrei Mitea.

Bei den Senioren ging der erste Platz an Robert Matthis, der zweite Platz an Radu Codrin und der dritte an Daniel Condratov. Den Longest Drive schaffte Eric Sylveszter und das Nearest to the Pin der Hauptveranstalter, Österreichs Honorarkonsul in Hermannstadt, Andreas Huber.

„Das Golfturnier war ein voller Erfolg. Das Wetter war hervorragend und die Leute haben gut gespielt. Wir waren zufrieden“, schlussfolgerte Andreas Huber. „Was auch immer der Andreas startet, es wird bestimmt weitergeführt“, meinte Botschafterin Adelheid Folie, die nur lobende Worte für die gute Organisation fand.

Werner FINK