Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2954



Hermannstadt im Rennen

Hermannstadt. – Vier Hermannstädter Finalisten gehören zum Online-Wettbewerb im Bereich Inlandtourismus, „Reiseziel des Jahres 2026”: Die evangelische Stadtpfarrkirche in der Kategorie Landmarks, das Brukenthalmuseum, in der Kategorie Tărâmul Cunoașterii, der Große Ring in der Kategorie Nuclee urbane und das Bindersee-Erholungsgebiet in der Kategorie Joacă și Adrenalină. Noch bis einschließlich den 25. April d. J. kann man dafür weltweit stimmen unter https://www.destinatiaanului.ro/competitia/voteaza

Stimmen muss man für alle 11 Kategorien, dann muss eine E-Mail-Anschrift angegeben werden, um die Abstimmung zu bestätigen, nachdem die diesbezügliche E-Mail erhalten wurde.

In folgenden Kategorien gibt es Finalisten aus dem Kreis Hermannstadt: Joacă și Adrenalină/Spiel und Adrenalin: Anii drumeției (Wanderjahre), Sanctuare ale istoriei/Sanktuare der Geschichte: Kirchenburg Almen/Alma Vii, Sate de poveste/Märchendörfer: Rășinari, Tărâmuri fermecate/Verwunschene Gegenden: Colinele Transilvaniei/Siebenbürgisches Hügelland, Landmarks: die Kirchenburg in Birthälm, (Comori naturale/Naturschätze): Bulea-See.

2024 hatte Hermannstadt bei diesem Wettbewerb den großen Preis „Reiseziel des Jahres 2024“ und den ersten Preis in der Kategorie „Städte, die begeistern“ erhalten. Die Preisverleihung findet am 14. Mai im Casino in Konstanza/Constanța statt. (RS)

Im Zeichen der Jugend

Hermannstadt. – Das diesjährige Sachsentreffen steht unter dem Motto „Jugend bewegt Siebenbürgen“ und findet am Samstag, dem 19. und am Sonntag, dem 20. September in Schönau/Șona, Kreis Alba statt.

Das Treffen steht im Zeichen der Jugend, die in diesem Jahr drei Jubiläen feiert: 20 Jahre Jugendwerk der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, 30 Jahre Gründungsbeschluss der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien (ADJ) und 40 Jahre Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD).

Pilzeausstellung

Hermannstadt. – Die Vernissage der mykologischen Ausstellung im Naturhistorischen Museum findet heute, 14 Uhr statt und kann bis zum 15. Mai besichtigt werden (Mi.-So., 9-16 Uhr). Für die von Florin Bustan angebotenen Führungen und Workshops muss man sich telefonisch unter 0754-77.58.09 oder per E-Mail ciupercinorocoase@gmail.com anmelden. (RS)

Eisvögel beobachten

Hermannstadt. – Eine Tour unter der Leitung des Ornithologen Bogdan Federeac für die Beobachtung der Eisvögel findet am Samstag, dem 18. April, ab 8 Uhr (ab dem Sportplatz „Pompierul“), statt. Anmeldungen unter https://forms.gle/EBo vQ58Z3gm2gw8v9. (RS)

Vortragsreihe

Hermannstadt. – Gábor Kármán von der Eötvös-Lorand-Universität und Marian Coman von der Universität Bukarest halten am Montag, den 20. April, 17 Uhr, jeweils einen Vortrag auf Englisch bzw. Rumänisch in der Bibliothek des Forschungsinstituts für Geisteswissenschaft im Rahmen des Projekts „Diplomatie kleiner Staaten im frühneuzeitlichen Europa“, veranstaltet vom Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften und dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt. Bislang wenig erforschte Themen sollen dabei im Fokus liegen. Die Reihe umfasst drei Vorträge von Wissenschaftlern aus Österreich, Ungarn und Rumänien. (JM)

Frühlingssalon

Michelsberg. – Der Michelsberger Frühlingssalon ist in diesem Jahr vom 25. April bis 9. Mai zu besichtigen. Eröffnet wird er am Samstag, den 25. April, 17 Uhr, in der Alten Schule in Michelsberg (Str. Gozelinus 48). Besucht werden kann er anschließend nach Anmeldung unter 0757-25.20.93.Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt darauf, lokale Künstler (professionelle und nichtprofessionelle) bekannt zu machen und zusammenzubringen. (BU)

Dreisprachiger Gedichtband

Hermannstadt. – Ihren neuesten Gedichtband, der dreisprachig (Rumänisch, Romanes und Deutsch) unter dem Titel „Dincolo de cer/Înteal o cerii/Jenseits des Himmels” im neo drom Verlag erschienen ist, stellt Luminița Mihai-Cioabă am Dienstag, den 28. April, 17 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH vor. (BU)

Weniger Wizz Air-Flüge

Hermannstadt. – Wizz Air streicht drei der sechs im Vorjahr aus Hermannstadt eingeführten Flugziele: Hamburg, Birmingham und Milano Bergamo. Der letzte Flug nach Birmingham findet am 28. April statt, nachdem er im Oktober 2025 eingeführt wurde; nach Hamburg am 31. Mai (wurde im August 2025 eingeführt) und nach Milano Bergamo am 29. Juni (seit Januar dieses Jahres). Für die Erweiterung des Hermannstädter Stützpunktes hat die Fluggesellschaft ein zweites Flugzeug gebracht. Es ist nicht das erste Mal, dass Wizz Air Flüge wenige Monate nach der Einführung in Hermannstadt streicht. (RS)

Projekt für Schüler in den Fogarascher Bergen

Hermannstadt. – Die Stiftung Conservation Carpathia bringt auch in diesem Frühjahr die Bildungskarawane für Schüler (9 bis 14 Jahren) „Natur im Klassenzimmer“ in die Schulen rund um das Fogarasch-Gebirge. Das Projekt findet bis 30. April statt und erkundet gemeinsam mit den Schülern die Natur. In dieser Ausgabe stehen die drei in der Region wiederangesiedelten Arten im Mittelpunkt der Karawane: der Biber, der Wisent und der Adler. Die Schüler sind aufgefordert, ein visuelles Projekt über die wiederangesiedelten Arten zu erstellen (Deadline ist der 25. Mai). Die besten 40 Projekte werden prämiert, die Schüler können die Teilnahme an einem dreitägigen Naturcamp oder einem thematischen Tagesausflug gewinnen. Ziel der Karawane ist es, Kindern und Lehrern zu zeigen, wie sie durch einfache Maßnahmen zum Schutz der Natur beitragen können.

Die Karawane besucht 14 Gemeinden in den Kreisen Argeș, Kronstadt, Hermannstadt und Vâlcea. In Kreis Hermannstadt nehmen Teil die Schulen in Unterarpasch/Arpașu de Jos, Oberkerz/Cârțișoara, Kerz/Cârța und Unter-Bornbach/Porumbacu de Jos. Näheres zum Projekt und zum Wettbewerb unter https://www.carpathia.org/ro/caravana-natura-la-clasa-va-ajunge-la-pes te-1-000-de-elevi-din-jurul-muntilor-fagaras/. (RS)

Sommercamp für die Jugend

Birthälm. – Der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen veranstaltet ein internationales Sommercamp von 29. Juli bis 13. August. Jugendliche ab 16 Jahren haben die Chance, in Rumänien neue Erfahrungen zu machen und Menschen unterschiedlichster Länder kennenzulernen. Geplant sind Exkursionen, kreative Workshops, Diskussionsrunden und vieles mehr. Übernachtet wird im Jugendzentrum und Gästehaus der Evangelischen Gemeinde in Birthälm. Das zweiwöchige Camp kostet 500 Lei für Teilnehmende aus Rumänien. Anmeldungen bis 10. Juli an info@djvs.ro. (JM)

Cornelius Scherg liest

München. – Aus seinem Roman „Ein Altar jenseits der Wälder” und unveröffentlichte Texte liest der Autor Cornelius Scherg am Dienstag, den 28. April, 19 Uhr, im Haus des Deutschen Ostens in München. (BU)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 17. April, 12 Uhr, und am Samstag, den 18. April, 19 Uhr, Zsuzsanna Molnár (Orgel). (BU)

Schreibwerkstatt

Michelsberg. – Eine zweitägige Schreibwerkstatt mit der Referentin Cornelia Mandt (Deutschland) veranstaltet die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien am 15. und 16. Mai im Elimheim. Angeboten werden kreative Formen des Bibelstudiums anhand zweier Methoden: Einerseits das „Bible Art Journaling”, bei dem ein biblisches Kunst-Tagebuch angelegt wird und andererseits das „Art Journaling mit Gott” – ein kreativer Austausch mit Gott zu aktuellen Themen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 130 Lei (200 Lei mit Übernachtung). Informationen und Anmeldungen; 0721-33.00.52, office@frauenarbeit.ro (JM)

Deutsche Kulturtage

Schäßburg. – Die Deutschen Kulturtage in Schäßburg finden am 30. und 31. Mai statt. Im Programm: Samstag: 10 Uhr: Eröffnung vor dem Forum: 11 Uhr: Gesprächsrunde zum Thema „Kultur am Berg” in der Aula der Bergschule; Sonntag: 10 Uhr: Gottesdienst in der Klosterkirche; 14 Uhr Aufmarsch. (RS)