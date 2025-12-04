Kuttesch feiert ein Jahr im Amt

Teile diesen Artikel

Mitgliederversammlung des DFDH hat stattgefunden

Ausgabe Nr. 2939

Zur zweiten Mitgliederversammlung in diesem Jahr lud das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) am Donnerstag der Vorwoche, dem 27. November, in den weihnachtlich geschmückten Spiegelsaal ein. Auf der Tagesordnung standen wie gewohnt die Berichte des Vorsitzenden, des Rechnungsprüfers, des Vorstandes aber auch Neuigkeiten wurden bekannt gegeben und Pläne geschmiedet.

Zunächst hatte der DFDH-Vorsitzende Gabriel Tischer einen Kurzbericht über die Tätigkeit des Vorstands in dem seit der letzten Mitgliederversammlung verstrichenen Zeitraum vorgelegt.

Es folgte der Bericht des Rechnungsprüfers, der zur Kenntnis genommen und einstimmig angenommen wurde. Die Rechnungslegung für das Jahr 2025 wurde von DFDH-Geschäftsführer Raul Rognean vorgestellt und ebenfalls einstimmig angenommen. Letzterer stellte auch die neuen Buchveröffentlichungen des Jahres vor, die teilweise auf dem Büchertisch kostenlos auflagen. Erwähnt wurde auch die HZ-Beilage „Fredi“, die mit finanzieller Unterstützung des DFDH bei der Honterus-Druckerei gedruckt wird.

DFDH-Vorstandsmitglied Gertrud Krech startete einen Aufruf an alle, sächsische Haushaltsgegenstände zu sammeln, um später damit eine Ausstellung im Kleinen Spiegelsaal des Forums zu organisieren.

Ifa-Kulturmanagerin Christiane Böhm bedankte sich für die Zusammenarbeit mit dem Forum und verabschiedete sich von allen, da ihr Mandat Ende des Jahres abläuft. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass es ab 2026 keinen neuen ifa-Kulturmanager mehr in Hermannstadt geben wird. Dafür läuft das Entsendeprogramm der ifa-Kulturmanager aber in Temeswar, Fogarasch, Sathmar und Kronstadt weiter.

Wie im vergangenen Jahr wird das Juniorbotschafter-Programm weitergeführt, die beiden Jugendlichen Celia Orlea und Amos Poia bereiten auch heuer einen digitalen Adventskalender vor.

Sebastian Arion, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien, berichtete von den Aktivitäten der Jugendlichen und der Tanzgruppe des Jugendforums Hermannstadt. U. a. machten die Jugendlichen beim Urzellauf oder Marienball, bei der 15. Begegnung auf dem Huetplatz oder beim Maifest mit.

Wolfgang Köber, Vorsitzender des Wirtschaftsklubs Siebenbürgen, stellte mithilfe eines kurzen Films den derzeitigen Zustand des seit einiger Zeit rückerstattenen Hermes-Hauses am Kleinen Ring vor und lud im Anschluss dazu alle Mitglieder zur Weihnachtsfeier des DWS und zum Schweineschlachten am Samstag, dem 6. Dezember, ein.

Abgestimmt wurde dann über den Haushaltsvoranschlag 2026, der einstimmig angenommen wurde.

Im Abschluss präsentierte Paul Kuttesch seine Tätigkeit, ein Jahr im Amt als stellvertretender Kreisratsvorsitzender. Anhand einer reich bebilderten Power Point Präsentation erfuhren die Anwesenden, welche Zuständigkeitsbereiche ihm zugewiesen wurden und an welchen Veranstaltungen Kuttesch binnen eines Jahres erfolgreich teilgenommen hat.

Am Abend des darauffolgenden Tages, Freitag, den 28. November, wurde beim Katharinenball des DFDH dann das Tanzbein geschwungen.

Cynthia PINTER