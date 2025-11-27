27. Auflage des Ioan Macrea-Festivals

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2937



Rumänische Volkstänze, Volkslieder, Bräuche und Volkstrachten aus allen Regionen Rumäniens standen am 12. und 13. November auf der Bühne des Ion Besoiu-Kulturzentrums in Hermannstadt im Mittelpunkt bei der 27. Auflage des Ioan Macrea-Folklorefestivals, das dem Gründer des professionellen Folkloreensembles „Junii Sibiului” gewidmet ist. Veranstalter waren der Hermannstädter Kreisrat und das Kreiszentrum für den Erhalt und die Förderung der traditionellen Kultur „Cindrelul-Junii”. Finanziell unterstützt wurde das Festival vom Hermannstädter Bürgermeisteramt. Foto: traditiisibiene.ro