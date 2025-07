Von Trauer und Hoffnung

Teile diesen Artikel

Zum 100. Geburtstag von Hans Bergel

Ausgabe Nr. 2921

Anlässlich des 100. Geburtstages des siebenbürgischen Autors und Journalisten Hans Bergel (1925-2022) werfen wir einen Blick auf seine bedeutendsten Werke. Peter Paspa hat im Jahr 2021 zwei Bände herausgegeben, die die Essenz aller Werke Bergels von 1957 bis 2017 enthält. Auch eines seiner neuesten Werke „Glanz und Elend der Siebenbürger Sachsen – Rückblicke und Ausblicke eines Beteiligten“ rückt in unseren Fokus.

Das zweibändige Herausgeberwerk „Hans-Bergel-Brevier“ von Peter Paspa, erschienen bei Noack & Block enthält Bergels Bibliografie, welche über 50 Bücher, Romane, Gedichte, Erzählungen, Essays, Reden und Studien umfasst. Paspa zitiert dabei die köstlichsten Stellen, Bemerkungen und Gedanken des Autors und vereint sie alle kurz und auf den Punkt gebracht in einem Lesebuch. Die Zitate folgen der Chronologie der Veröffentlichungen, um die Entwicklung des Autors zu zeigen. Das Jahr 2017 und das Buch „Glanz und Elend der Siebenbürger Sachsen – Rückblicke und Ausblicke eines Beteiligten“ markieren dabei den Schluss des Gesamtwerkes Bergels.

Bei seinem letzten Werk handelt es sich um eine Auswahl von zehn Arbeiten zur Geschichte und Gegenwart Siebenbürgens. „Glanz und Elend der Siebenbürger Sachsen“ (Noack & Block 2017) behandelt dabei das übergreifende Thema seines Lebens und 600 Jahre Geschichte.

Obwohl Bergels Texte historische Ereignisse dokumentieren, sind sie laut Walter Schuller nicht als wissenschaftliche Arbeiten zu verstehen. Vielmehr sind sie die Aufzeichnungen eines Siebenbürgers über seine Heimat. In seinen Darstellungen hält sich Bergel jedoch an keine Konventionen. Dies erklärt das Erscheinen literarischer Ausprägungen, lyrischer Formulierungen und den „Elan des dramatischen Erzählers“. Die Bandbreite seiner Tätigkeiten als Journalist, Essayist und Epiker spiegelt sich deutlich in „Glanz und Elend der Siebenbürger Sachsen“ wider. Durch das geschickte Verweben kollektiver Erinnerungen und individueller Erfahrungen gelingt es Bergel, ein Porträt von Siebenbürgen zu pinseln, das sich durch eindrucksvolle Bildhaftigkeit auszeichnet. Von Kronstadt, „der Stadt im Osten“, über Hermannstadt und weiter bis nach Aachen äußert Bergel seine Gedanken über sein Heimatland und Europa als Ganzes.

Die Zitate aus Paspas „Brevier“ umfassen sowohl ausführliche Abschnitte von besonderer Bedeutung als auch kurze Sätze, die philosophisches Gedankengut enthalten. Bergel zeigt seine Raffinesse in sowohl Aphorismus als auch Roman.

Das „Brevier“ ist keine Biographie, schafft es aber aufgrund der autobiographischen Natur vieler Texte, Details über den Gedankengang und das Innenleben Bergels zu erzählen. Natürlich können einzelne Fragmente den Zusammenhang und alle inhaltlichen Aspekte der Romanwerke nicht vollständig wiedergeben, doch das „Brevier“ dient als eine Einleitung und ein Anreiz, sich mit dem Gesamtwerk Bergels auseinanderzusetzen.

Hans Bergels literarisches Schaffen geht weit über das reine Festhalten von Geschichte hinaus. Es gibt Einblick in die Erfolge und das Leiden der Siebenbürger Sachsen und erzählt sowohl von Trauer als auch von Hoffnung.

Tudor MAHL