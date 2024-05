Antwort eines Apparatschicks

Teile diesen Artikel

MP Ganț spricht das Problem der späten Bakk-Prüfung an

Ausgabe Nr. 2865

Infolge Anfragen zahlreicher Eltern, deren Kinder an Universitäten in Westeuropa inskribieren wollen und den Einschreibetermin wegen der spät angesetzten Bakkalaureatsprüfung bzw. der Verzögerung bei der Ausstellung der Abschlusszeugnisse verpassen, wendete sich der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț mit einem parlamentarischen Ansuchen an Bildungsministerin Ligia Deca.

Er bat, bei der Festlegung des Terminkalenders der Schulabgangsprüfung im kommenden Schuljahr dieses Problem im Augenmerk zu haben. Seiner Ansicht nach könne auf den Zeitraum zwischen letztem Schultag der Zwölftklässler und Beginn der Prüfung verzichtet werden, oder der Schuljahrschluss um einige Tage vorverlegt werden, um die Prüfungen bis Ende Juni abzuhalten – wie das bei den bei Olympiaden ausgezeichneten Schülerinnen und Schülern geschieht – damit jene, die sich zum Beispiel an deutschen Universitäten einschreiben wollen, den Termin 15. Juli nicht verpassen.

Auf das Anschreiben antwortete Staatssekretär Ionel-Florian Lixandru. Er teilte mit, dass die Bakkalaureatsprüfung gemäß der 2011 angenommenen Methodologie erfolgt und bei der Terminfestlegung die anderen Evaluierungen und Prüfungen beachtet wurden. Ein früheres Beginnen der Bakk-Prüfungen sei nicht möglich, weil in den Schulen Unterricht erfolgt und keine freien Klassenräume zur Verfügung stehen würden. Die Priorität des Bildungsministeriums bestehe „in der integralen Abwicklung der Schulprogramme aller Schüler und das Sichern eines erfolgreichen Schulparcours sowie das Organisieren aller nationalen Prüfungen unter besten Bedingungen“.

„Die Antwort des Staatssekretärs betrachte ich als eine Frechheit“, sagte der DFDR-Abgeordnete. „Dergleichen Erklärungen erteilten die Apparatschicks der kommunistischen Nomenklatura. Folglich habe ich Bildungsministerin Deca angerufen und ihr das Problem dargelegt, das sie verstanden hat. Sie versprach, ein Gespräch unter Experten zu führen und im Dialog mit mir eine Änderung herbeizuführen, da sie selbst daran interessiert sei, die Prüfungstermine jenen der westeuropäischen Staaten anzugleichen. Schließlich geht es um alle Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen, die an Universitäten in anderen Staaten studieren wollen. Ich kann nur hoffen, dass die Ministerin im Interesse aller derzeitigen Elftklässler Wort hält. Meines Erachtens müsste Staatssekretär Lixandru sofort entlassen werden“, ergänzte MP Ovidiu Ganț. DFDR