Die gute Freundschaft gefeiert

Zweite Jahresabschlussfeier im Deutschen Konsulat in Hermannstadt

„Ihrem ‚Deutschland, wir kommen!‘ möchten wir antworten: Deutschland freut sich auf Euch!“, schloss Konsulin Kerstin Ursula Jahn ihre Ansprache bei der Jahresabschlussfeier, zu der sie in den Hof des Deutschen Konsulats Hermannstadt am Dienstag, dem 12. Dezember, einlud. Zuvor hatte sie das Thema EM-Qualifikation Rumäniens im Fußball angesprochen und freute sich im Namen Deutschlands, die Fußballelf in ihrer Heimat, Gastgeber der Europameisterschaft 2024, willkommen zu heißen.

Schon zum zweiten Mal traf man sich dieses Jahr zum gemütlichen Beisammensein auf der Terrasse des Konsulats in der Schneidmühlgasse 15-17. Bei milden 8 Grad für diese Jahreszeit schmeckten Gulasch (es gab auch eine an die Fastenzeit angepasste Variante) und Glühwein oder alkoholfreiem Punch unter den wärmenden Heizpilzen besonders gut und man hatte die Gelegenheit, alte Bekannte und Vertreter der Hermannstädter Institutionen zu treffen oder kennenzulernen, mit denen das Deutsche Konsulat Kontakte und Freundschaften pflegt.

Mit dem Fest wollten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Konsulats für „die gute, intensive und immer partnerschaftliche Zusammenarbeit rund um dieses Jahr 2023“ bedanken. „In Organisation und Durchführung der zahlreichen politischen Besuche konnten wir auf Sie im Bürgermeisteramt, in den Foren, im Deutschen Wirtschaftsclub Siebenbürgen, bei der evangelischen Kirche, den Kultureinrichtungen und den lokalen und regionalen rumänischen Institutionen immer zählen“, sagte Konsulin Jahn in ihrer Ansprache.

2022 fand zum ersten Mal ein „Winterfest“ im Konsulat statt. Damals beging man den Abschluss des 30. deutsch-rumänischen Freundschaftsjahres und weihte das Freundschafts-Streetartgemälde im Hof des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt ein. Heuer feierte man erneut die Freundschaft und ließ ein erfolgreiches Jahr 2023 Revue passieren. Zum Schluss freute man sich, zu den hartgesottenen Wintergästen der Jahresabschlussfeier des Konsulats gezählt zu haben, denn Konsulin Jahn hat Recht, wenn sie sagt „Karneval feiern in Rio kann jeder“.

Cynthia PINTER