Nachrichten

Ausgabe Nr. 2838

Astra Film Fest

Hermannstadt. – Die 30. Auflage des Astra-Dokumentarfilmfestivals findet noch bis Sonntag, dem 22. Oktober statt. Karten und Programm sind unter https://www.astrafilm.ro zu finden. (BU)

Internationaler Fotosalon

Hermannstadt. – Der 24. Hermannstädter Internationale Fotosalon wird am Sonntag, dem 29. Oktober, 12 Uhr, im Foyer im Erdgeschoss des Rathauses am Großen Ring (Touristeninformationszentrum) eröffnet. Der Fotosalon wird vom Orizont-Fotoklub organisert. (RS)

Revolutionen und Reformen

Hermannstadt. – „Revolutionen und Reformen. 1848/1849 im habsburgischen Mitteleuropa“ lautet der Titel des Vortrags, den Dr. Peter Urbanitsch, ehrenamtlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften heute, den 20. Oktober, 12 Uhr, in der Bibliothek des Forschungsinstitutes für Geisteswissenschaften Hermannstadt der Rumänischen Akademie (Victoriei 40, Hermannstadt) hält. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. (BU)

Zwei neue Ausstellungen

Hermannstadt. – Zwei Ausstellungen werden heute, den 20. Oktober, im Brukenthalmuseum eröffnet: um 13 Uhr im Landkartenkabinett im Brukenthalpalais: „…skoro damoi! Speranță și disperare. Hoffnung und Verzweiflung” und um 14 Uhr im Stichekabinett „Die Sagen des Olymp. Mythologische Szenen aus der Sammlung mit italienischen Kupferstichen aus den Beständen des Brukenthalmuseums“. (RS)

Architektur-Bienale

Hermannstadt. – Der Abschluss der Architektur-Bienale findet vom 20. bis 22. Oktober in Hermannstadt statt. Heute, ab 16 Uhr, finden eine Konferenz, eine Ausstellung (bis 27. Oktober) und die Preisverleihung der Sommerschulen statt. An allen Tagen finden am Großen Ring zwischen 10 und 13 Uhr und zwischen 14 und 18 Uhr mehrere Werkstätten statt. Am Samstag, dem 21. Oktober, ab 11 Uhr findet ein Rundtischgespräch, beim UAR-Sitz (Centrul pentru cultură arhitecturală a UAR) eine Ausstellungseröffnung statt. (RS)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Der zweisprachige Gedichtband „Culegător de gând/Gedankensammler” von Ioan Topârceanu, in der deutschen Fassung von Beatrice Ungar, wird am Freitag, dem 25. Oktober, 17 Uhr, im Armeehaus vorgestellt. (RS)

Hasenausstellung

Hermannstadt. – Der Verein der Kleintier- und Geflügelzüchter und der Verein der Züchter Deutscher Widderkaninchen organisieren eine Hasenausstellung am Samstag, dem 28. Oktober, von 9 bis 18 Uhr und Sonntag, dem 29. Oktober, von 9 bis 14 Uhr, in der Str. Râului 54, 1. Stock. (RS)

Öffentliche Befragung für Parkplätze

Hermannstadt. – Das Hermannstädter Bürgermeisteramt hat bis zum 10. November eine öffentliche Befragung eingeleitet, für die Einführung von bezahlten Parkplätzen in den Wohnblockgegenden. Die Firma Urban Scope hat den Vorschlag auf Anfrage des Bürgermeisteramtes bearbeitet, die Hermannstädter können ihre Meinungen elektronisch (pms@sibiu.ro) ober auf Papier (Informationszentrum) einreichen. Laut dem Plan können die Bürger einen Parkplatz mieten, für 100 Lei/Monat.

Eine Zusammenfassung der Regeln ist unter https://sibiu.ro/primaria/an unt/11776 zu finden.

Die Stadtviertel, in denen diese neue Regelung gelten wird sind: Ștrand, Vasile Aaron, Hipodrom I, II, III und IV, Goldtal/Valea Aurie, Neppendorf/Turnișor, Terezian, Reșița und Broscărie, sowie in den Gegenden Dioda, Str. C. Noica-Str. Revoluției, Str. Lomonosov, Str. Școala de Înot, Str. Regele Ferdinand, Str. Constituției-Str. Uzinei, Str. S. Mehedinți-Str. Fabricii und Str. H. Coandă-Str. Oțelarilor. Diejenigen, die keinen Parkschein für einen reservierten Parkplatz erwerben wollen, können kostenlos auf den verbliebenen nicht reservierten Stellplätzen parken.

Um einen Parkplatz reservieren zu können, müssen Interessenten folgende Bedingungen erfüllen: einen Wohnsitz in der Nähe des Wohnparkplatzes haben; ein Fahrzeug besitzen oder in Benutzung haben; keine Schulden beim Bürgermeisteramt haben (die Wohnung muss beim Finanzamt, inklusive für die Zahlung der Müllabfuhr angemeldet sein); nachweisen können, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Antragstellung über ein gültiges ITP und RCA verfügt. Die Entfernung zwischen der Wohnung und dem zugeordneten Parkplatz darf maximal 250 Meter betragen. Außerdem muss die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs, für das ein Parkplatz beantragt wird, weniger als 3,5 Tonnen sein und darf 5 Meter nicht überschreiten.

Für jede Wohnung darf nur ein Parkplatz reserviert werden. (RS)

Herbstfreizeit in Seligstadt und Kronstadt

Seligstadt/Kronstadt. – Eine Herbstfreizeit unter dem Motto „Natur zwischen Stadt und Land” für Schüler und Schülerinnen der Klassen 8-12 findet vom 29. Oktober bis zum 3. November in Seligstadt und Kronstadt statt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Angeboten werden Wanderungen, Stadtführungen und Diskussionsrunden.

Nähere Auskünfte bei Cornelia Hemmann (hemmann@ifa.de) oder Anne Herrmann (a.herrmann@ifa.da). Kosten: 300 Lei (Unterkunft, Verpflegung, Ausflüge); 50 Lei Rabatt gibt es für alle, die einen Freund mitbringen. Die Kosten für Anreise und Abreise übernehmen die Teilnehmer.

Anmeldung unter www.kinderuni.ro/freizeiten. (AH)

Buchvorstellung im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Das Buch „,Kein Mensch kann sich dieser Macht entziehen‘ – Alfred Herrmann, Pfarrer und Sozialdemokrat” von Pfarrer Christian Herrmann (Schweiz) wird im Beisein des Autors am Dienstag, dem 24. Oktober, 18 Uhr, im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt durch Hannelore Baier vorgestellt.

Eine von dem Theologen Thomas Pitters verfasste Rezension zu dem Buch, das dort als Gratisexemplar zu haben ist, lesen Sie auf Seite 5 in der aktuellen Ausgabe. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert heute, Freitag, den 20. Oktober, um 12 Uhr und am Samstag, den 21. Oktober, 19 Uhr, Erich Türk (Orgel/Klausenburg). (BU)

,,Messias“ als Gesamtaufführung

Hermannstadt. – Den gesamten Händelschen ,,Messias“ wird am Sonntag, den 29. Oktober, um 17 Uhr, der Hermannstädter Bachchor in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt aufführen, unter Mitwirkung von Musikerinnen und Musikern aus dem In- und Ausland. Solisten sind Melinda Samson (Sopran), Elisa Gunesch (Mezzosopran), Nicolae Simonov (Tenor) und Michael Kranebitter (Bass). Die Gesamtleitung hat Musikwart Jürg Leutert inne.

Das Werk wird als öffentliche Generalprobe am Samstag, dem 28. Oktober, zwischen 18 und 20.30 Uhr, zu hören sein. Die Dauer dieses monumentalen Werkes beträgt zwei Stunden und 30 Minuten.

Geplant war diese Aufführung ursprünglich zur Wiedereinweihung der Stadtpfarrkirche 2021. Dies wurde durch die Pandemie verhindert, sodass der Hermannstädter Bachchor erst jetzt das eindrückliche Oratorium von Händel auf das Programm setzen konnte. Es erzählt die Heilsgeschichte, beginnend mit den alttestamentlichen Prophezeiungen, dem Leben und Wirken Jesu und seiner erhofften Wiederkunft. Alle Interessierten sind eingeladen, den Bachchor auf diesem langen, eindrücklichen Weg zu begleiten, den Händel so eindringlich in Töne umzusetzen vermochte.

Möglich gemacht wird diese Aufführung durch die Zusammenarbeit mit der Hermannstädter Staatsphilharmonie und mit finanzieller Unterstützung des Hermannstädter Bürgermeisteramtes. (BU)

Gottesdienst auf der Burg

Hermannstadt. – Die evangelische Kirchengemeinde Michelsberg lädt zu dem jährlichen Gottesdienst in siebenbürgisch-sächsischer Sprache ein. Die Veranstaltung findet am Reformationstag, Dienstag, dem 31. Oktober, um 16 Uhr, auf der Michelsberger Burg statt. Es predigt Pfarrer Michael Reger aus Kerz. Die Gemeinde Michelsberg rundet den Spätnachmittag auf dem Burghof mit dem traditionellen „evangelischen Speck” ab. Der Gottesdienst zum Reformationstag bildet den Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich der 800-Jahr-Feier der Michelsberger Burg. (RS)

Kinderbibeltage

Hermannstadt. – Das Team „Kinder und Kirche“ der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt organisiert die Kinderbibeltage vom 1. bis 3. November für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren (Deutschkenntnisse vorausgesetzt). Im Schul- und Pfarrhof in Hammersdorf (Str. Podului 47) und in der Umgebung werden die Kinder singen, beten, spielen, wandern, Brot backen und basteln zum Thema „Vertrauen – Versöhnung – Rettung; die Josefsgeschichte”. Infos im Sekretariat des Stadtpfarramtes: 0269-21.12.03. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 21. Oktober, 17-18 Uhr/Sonntag, 22. Oktober, 10-11 Uhr: Eröffnung des 33. Sachsentreffens in Keisd; 10-Jahres-Feier der Casa Educației Reghin in Botsch/ Batoș.

TVR 2, Dienstag, 24. Oktober, 13-13.30 Uhr: Haferlandwoche (II).

TVR Cultural, Mittwoch, 25. Oktober, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer.

TVR 1, Donnerstag, 26. Oktober, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Sachsentreffen in Keisd; Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer; Kirchweih in Sanktanna.

Autorenlesung bei Germanistik-Tagung

Hermannstadt. – Die Jahrestagung des Lehrstuhls für Germanistik an der Hermannstädter Lucian-Blaga-Universität findet zum Thema ,,Deutsches literarisches und kulturelles Erbe im südosteuropäischen Raum“ vom 3. bis 4. November d. J. im Akademischen Begegnungszentrum (Centrul de reuniune academică, Str. Banatului nr. 6) der ULBS in Hermannstadt statt.

Im Rahmen der Jahrestagung findet am 3. November, ab 19 Uhr, im Raum 45, im I. Stock des Gebäudes der Fakultät für Sprachwissenschaften und Schauspielkünste (B-dul. Victoriei 5-7) eine Autorenlesung statt. Es lesen die Dichter Barbara Zeizinger, Horst Samson, Helmut Britz, Traian Pop Traian und Radu Vancu.

Moderiert wird die Lesung von Waldemar Fromm und Gert Weisskirchen. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. (MS)