Ausgabe Nr. 2775



Am dritten Tag ihres 40. Klassentreffens fuhren einige der Teilnehmenden mit dem Bus die Transfogarascher Hochstraße hinauf bis zum Buleasee und stiegen dann auf zu der Gedenkplatte für die Opfer des Lawinenunglücks vom 17. April 1977. Aus dieser Perspektive ist unser Bild geschossen worden. Mehr zu dem 40. Klassentreffen des Jahrgangs 1981 an der Brukenthalschule sowie weiteren Klassentreffen an dieser Schule lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. Foto: Udo SCHWAB