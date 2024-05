Gesangbuch gefeiert

Teile diesen Artikel

Chortreffen der EKR in der Großauer Kirchenburg

Ausgabe Nr. 2864

Das diesjährige Chortreffen der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) fand am Samstag, dem 27. April, in der großartigen, und liebevoll gepflegten Großauer Kirchenburg statt. Der Anlass war einer der Bausteine zur Feier des 50. Geburtstags des Gesangbuches der EKR. Der Tag vor dem Sonntag Kantate bot sich an, um alle Chöre, Groß und Klein, zu motivieren, das Gelernte am „Tag danach“ in ihrer Gemeinde umzusetzen.

220 Sangfreudige, davon 70 Kinder, aus Sächsisch-Reen, Schässburg, Mediasch, Hermannstadt, Heltau, Fogarasch, Agnetheln, Zeiden, Kronstadt, Malmkrog, Bukarest und einigen weiteren Ortschaften versammelten sich in der fantastischen Kirchenburganlage, um den ganzen Tag gemeinsam zu singen. Der Tag wurde mit einem gemeinsamen (Muster-) Gottesdienst unter der Leitung von Dechant Pfarrer Dietrich Galter gekrönt.

Zwei der sieben Chorleiterinnen und Chorleiter betreuten die Kinder musikalisch und organisierten immer wieder einfache Aktivitäten, um die Kinder im Freien zu beschäftigen, da die Temperatur in der Kirche noch frisch war. Die anderen Chorleiterinnen und Chorleiter dirigierten (mal von der Kanzel aus, mal aus dem Chorraum) abwechselnd die Erwachsenen oder begleiteten das gemeinsame Singen auf der wunderbar klingenden, frisch restaurierten Großauer Orgel. Die 1775 von Johannes Hahn gebaute Orgel war im Herbst 2022 und Frühling 2023 durch die Honigberger Orgelbauwerkstatt COT restauriert und an Ort und Stelle wieder aufgebaut worden.

Das Wetter war gut; auch die Erwachsenen hatten mehrmals die Gelegenheit, sich unter der Sonne im Hof der wohlgepflegten Kirchenburg auszutauschen – ein weiterer wichtiger Hintergedanke des Chortreffens.

Das gute Mittagessen wurde in der zur Kirchenburg gehörigen Scheune eingenommen; Kaffee, Saft, Snacks und Kuchen wurden im Hof bei gutem Wetter begleitet von regen Gesprächen genossen.

Eine erfreuliche Rückmeldung kam aus Mediasch: Dort feierte die Gemeinde am Tag danach den Kantate-Gottesdienst gemäß vorgeschlagenem Modell mit anschließendem Geburtstagskuchen im sonnigen Kirchhof.

Ebensolches geschah ähnlich in Hermannstadt, wo der ca. 40-köpfige Chor, bestehend aus Klein und Groß, die Gemeinde beim Singen anspornte.

Weitere mündliche Ankündigungen von Chorleiterinnen und Chorleitern, Pfarrerinnen und Pfarrern tönten erfolgversprechend. Da es auch sehr kleine Gemeinden ohne Chöre gibt, sahen die Gottesdienste sehr unterschiedlich aus, hatten jedoch immer mindestens zwei Ziele: am Sonntag Kantate das Lob Gottes gemeinsam singend zu vermehren und den 50. Geburtstag des Gesangbuches zu feiern.

Wir danken der evangelischen Kirchengemeinde Großau, ihrem Kurator Matthias Krauss, dem Ortspfarrer und Dechant Dietrich Galter für die Bereitschaft, das Chortreffen in der evangelischen Kirchenburg durchführen zu dürfen und „Chöre helfen Chören” für den umfangreichen Beitrag zu Unterstützung unseres Chortreffens.

Jürg LEUTERT