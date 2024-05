Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2864



Anlässlich des Tags der Freundschaft zwischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland am 21. April fand am 30. April 2024 ein Empfang in der Residenz des Deutschen Botschafters statt, um diesen besonderen Tag zu würdigen. Bei dieser Gelegenheit überreichte Außenministerin Luminița Odobescu dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Peer Gebauer, den Nationalen Orden „Stern von Rumänien im Grad Großoffizier“ (Steaua României în grad de Mare Ofițer) für seine Verdienste für die Stärkung der deutsch-rumänischen Beziehungen. Dr. Peer Gebauer bedankte sich mit den Worten: „Es ist ein ganz besonderes Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung unserer engen bilateralen Beziehungen, dass das rumänische Parlament den 21. April zum Tag der Freundschaft zwischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland erklärt hat. Hierfür möchte ich heute dem rumänischen Parlament, insbesondere den beiden Initiatoren, dem Abgeordneten der deutschen Minderheit Ovidiu Ganț und dem Abgeordneten der jüdischen Minderheit Silviu Vexler, herzlich danken. Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind von besonderer strategischer Bedeutung, und so eng und vertrauensvoll wie noch nie. In den letzten Jahren konnten wir unsere vielfältige Kooperation in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur deutlich vertiefen. Gemeinsam arbeiten wir daran, unseren intensiven Austausch weiter auszubauen. Die Verleihung des Ordens (…) ist eine besondere Ehre und Zeichen der Wertschätzung für mich und unsere bilateralen Beziehungen. Hierfür möchte ich mich bedanken.“ Gruppenbild mit hohen Gästen (v. l. n. r.): Konsulin Kerstin-Ursula Jahn, Sonja Gebauer, Leiterin des Presse- und Protokollreferats und Referentin für Politik an der Deutschen Botschaft in Bukarest, Ruxandra Ivan, Staatsberaterin des Premierminister, Alfred Simonis, Präsident a.i. der Abgeordnetenkammer, Außenministerin Luminița Odobescu, Senatspräsident Nicolae Ciucă, Botschafter Dr. Peer Gebauer, Verteidigungsminister Angel Tîlvăr, MP Ovidiu Ganț, MP Silviu Vexler, Titus Corlățean, ehemaliger Justiz- bzw- Außenminister. Foto: Liviu SOVA