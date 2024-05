Preis für Klaus Johannis

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2864



Als erster Staatspräsident aus Europa in der Geschichte des von der 1961 gegründeten Denkfabrik und Public-Policy-Gruppe Atlantic Council aus Washington D. C. gestifteten Preises nahm Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis am Mittwoch den Distinguished International Leadership Award entgegen, mit dem sein Engagement in der transatlantischen und europäischen Politik gewürdigt wird. Der Atlantic Council widmet sich der Förderung der US-Führungsrolle und dem Engagement in internationalen Angelegenheiten auf der Basis der zentralen Rolle der atlantischen Gemeinschaft bei der Bewältigung der internationalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Unser Bild: Im Vorfeld der Preisverleihung wurde Klaus Johannis (links) am Dienstag von US-Präsident Joe Biden zu einem Gespräch im Weißen Haus empfangen. Foto: presidency.ro