Österreichische Botschafterin zu Gast

Ausgabe Nr.2647

Erstmals dabei war bei dem schon traditionellen Empfang anlässlich des Österreichischen Nationalfeiertags, zu dem Jahr für Jahr Honorarkonsul Andreas Huber (links) einlädt, I. E. Isabel Rauscher (rechts), die Botschafterin der Republik Österreich in Rumänien. Botschafterin Rauscher begrüßte die zahlreichen Gäste aufs herzlichste und sprach u. a. ihre Freude darüber aus, dass erstmals in Hermannstadt Österreichische Kulturtage stattgefunden haben. Der krönende Abschluss war der Empfang zum Nationalfeiertag am Dienstagabend. Einen ausführlichen Bericht über die erste Auflage der Österreichischen Kulturtage in Hermannstadt lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. Foto: Fred NUSS