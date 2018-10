2596

Bei dem Empfang des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag in Hermannstadt nahmen mehr als 400 Gäste aus dem gesamten Amtsbezirk teil und erlebten eine würdige und gediegene Veranstaltung. Ein kleines Kammerorchester spielte die Hymnen Deutschlands, Rumäniens und der EU, es traten Mitglieder des Folkloreensembles „Cindrelul Junii Sibiului“ auf. Unser Bild: Der Gastgeber, Konsul Hans E. Tischler, wies in seiner Ansprache u. a. auf die Chancen hin, die Rumänien durch die EU-Ratspräsidentschaft 2019 erwachsen. Die Ansprache ist auf der Website des Konsulates unter http://www.her mannstadt.diplo.de nachzulesen. Foto: Fred NUSS