Nachrichten

2522

In memoriam – 40 Jahre seit dem Lawinenunglück am Bulea

Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums

Marathon-Einschreibungen

Männerfrühstück am 1. April

Neue Deutschkurse

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

In memoriam – 40 Jahre seit dem Lawinenunglück am Bulea

Am 17. April 1977 riss im Buleakessel oberhalb des Sees eine Schneelawine 23 Schifreunde in den Tod – 16 von ihnen Lehrer und Schüler der Brukenthalschule. Die Schule und die Evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt bereiten verschiedene Gedenkveranstaltungen vor:

1. April, 10-16 Uhr: Im Rahmen eines langjährigen Partnerprojekts zwischen der Brukenthalschule und der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt, fndet eine Säuberungsaktion am Hermannstädter Friedhof statt – dieses Mal werden die Gräber der Lawinenopfer gesondert besorgt.

7.-9. April: 20 Brukenthalschüler unter der Leitung von Turnlehrer Prof. Andy Fazekas befinden sich „In memoriam” am Bulea. Im Programm: Gedenktafel putzen, Lawinenkurs in Betreuung vom Salvamont, Schi- und Snowboardwettbewerb, Fackelfahrt.

13. April, 11 Uhr: In der Brukenthalschule findet ein Gedenken statt, welches das Ereignis vor allem den jetzigen Schülern ins Bewußtsein bringen soll. Prof. i. R. Friedrich Philippi beginnt um 11 Uhr in der Aula mit einem Lichtbildvortrag. Die Veranstaltung ist öffentlich. Es werden betroffene Angehörige erwartet.

17. April: Um 12 Uhr beginnt am Bulea unterhalb der Gedenktafel ein Gedenkgottesdienst, zu dem Dechant Pfr. Dietrich Galter (Hermannstadt-Neppendorf) und Pfr. Michael Reger (Kerz) einladen.

Ebenfalls um 12 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt zu einer Andacht auf den Friedhof ein (Leitung: Pfr. Hans-Georg Junesch). Der Treffpunkt ist bei den Gruften.

Diese beiden geistlichen Gedenkveranstaltungen am Stichtag sollen dazu dienen, gemeinsam mit betroffenen Angehörigen die Erinnerung an dieses für die gesamte betroffene Gemeinschaft traumatische Ereignis wach zu halten.

Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums

Hermannstadt. – Die erste ordentliche Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums im Jahre 2017 wird am Samstag, dem 1. April, 12 Uhr, im Spiegelsaal des Hermannstädter Deutschen Forums stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen u. a. der Bericht des Vorsitzenden, Martin Bottesch, die Vorbereitung des Sachsentreffens 2017 in Hermannstadt, das vom 4. bis 6. August unter dem Motto „In der Welt Zuhause, in Siebenbürgen daheim” stattfinden wird und die Rechnungslegung für das Jahr 2016.

Die Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Nur die delegierten Vertreter der Zentrumsforen sind bei den Vertreterversammlungen berechtigt, zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu beziehen und das Stimmrecht auszuüben. (RS)

Marathon-Einschreibungen

Hermannstadt. – Die Einschreibungen für die sechste Auflage des Benefiz-Marathons der Stiftung Fundaţia Comunitară Sibiu, der am 27. Mai stattfinden soll, haben begonnen. 21 Projekte können unterstützt werden, sowohl durch die Teilnahme, als auch durch Spenden. Die Organisatoren rechnen dieses Jahr mit rund 4.000 Läufern, Amateure und Profis. Die Läufer müssen sich bis spätestens 8. Mai einschreiben, Spender bis zum 1. Juli. Neu ist dieses Jahr der Marathonlauf, bis 2016 wurde nur ein Halbmarathon organisiert. 5 Läufe werden stattfinden: Marathon (42 km), Halbmarathon (21 km), Kross (5 km), Marathon-Stafette (4×10,5 km) und Halbmarathon-Stafette (4×5,3 km). Für Kinder gibt es ebenfalls mehrere Läufe, je nach Altersgruppe zwischen 400 und 1.600 Meter. Bisher wurden insgesamt 940.500 Lei für 100 Projekte eingesammelt. Näheres unter www.funda tiacomunitarasibiu.ro (RS)

Männerfrühstück am 1. April

Hermannstadt. – Das zweite Männerfrühstück der Jahres an der Evangelischen Akademie Siebenbürgen findet am Samstag, dem 1. April, 9 Uhr, im Hans-Bernd-von-Haeften Tagungs- und Konferenzzentrum (Str. Livezii 55) statt. Diplom-Geologe Peter Balthes spricht zum Thema „Umweltverschmutzung und der Umgang damit.” Peter Balthes betreibt ein Ingenieurbüro in Hermannstadt mit den Schwerpunkten Geotechnik, Hydrogeologie und Umwelttechnik. Anmeldungen bis spätestens Freitag, den 31. März, per E-Mail (eas@neppendorf.de)oder Telefon (0269-21.99.14). (RS)

Neue Deutschkurse

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt organisiert zehnwöchige Deutschkurse, die vom 10. April bis 21. Juni stattfinden werden. Einschreibungen werden vom 27. März bis zum 7. April angenommen, die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Näheres unter www.ccgsibiu.ro. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 25. März, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr): Die evangelische Kirche aus Frauendorf; Deutsch-Weisskirch.

TVR 2, Dienstag, 28. März, 14.00-14.30 Uhr: Stolzenburger Event; Theater in Temeswar: Das Dschungelbuch, Regie Răzvan Mazilu.

TVR 1, Donnerstag, 30. März, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Die sächsische Stube in Freck; Jazz in der Kirche; Deutsche Abteilung am Polytechnikum; Zu Gast bei den Deutschen in Galatz und Brăila; Check in – das Reisemagazin der DW; Quiz.