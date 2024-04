Ehrennadeln zum 75. Jubiläum

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2858



75 Jahre Neuer Weg/Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien feierten die Kolleginnen und Kollegen von der ADZ mit hohen Gästen und Freunden am 15. März im Goethe-Institut in Bukarest. Dabei wurden Buchhalterin Mimi Enache für ihre 30jährige Tätigkeit und Redakteur Werner Kremm für seine 50jährige Tätigkeit bei der Zeitung mit der silbernen Ehrennadel des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien geehrt. Ein Interview mit der ADZ-Chefredakteurin Nina May können Sie in einer unserer nächsten Ausgaben lesen. Unser Bild: Werner Kremm (rechts) nimmt die silberne Ehrennadel des DFDR von dem DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr entgegen. Foto: Benjamin JÓZSA