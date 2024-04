Konfirmation in Malmkrog

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2858



Dass im abzweigenden Lassler Tal mit Malmkrog eine der lebendigsten und größten Landgemeinden der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien besteht, zeigte sich aufs Neue zu Palmsonntag, an dem auch in diesem Jahr hier wieder Konfirmation gefeiert wurde. Ortspfarrerin Angelika Beer konfirmierte drei junge Mädchen, wobei natürlich jede traditionell in der wunderbaren Malmkroger Tracht der Siebenbürger Sachsen gekleidet war. Der feierliche Festgottesdienst in der einzigartigen Basilika wurde vom Kirchenchor der Gemeinde musikalisch umrahmt. Unser Bild: Die drei Konfirmandinnen (v. l. n. r.) Silke-Ana Baak, Jesika Schirkonger und Lea Socol gemeinsam mit Pfarrerin Beer vor dem spätgotischen Flügelaltar der Kirche.

Text: Fabian LUTSCH; Foto: Anita WOLFF