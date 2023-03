865 Euro Durchschnittsgehalt

Die Preise sind in Rumänien auch im letzten Monat weiter gestiegen, um 0,7 Prozent

Ausgabe Nr. 2809

In Rumänien lag die Inflationsrate im Februar bei 15,5 Prozent, über dem EU-Durchschnitt, der bei 13,4 Prozent lag. Die Preise sind im Durchschnitt um 14,4 Prozent gestiegen, so das Rumänische Nationale Statistikamt (INS), wobei die Preise der Nahrungsmittel um mehr als 20 Prozent und die der Dienstleistungen bzw. der Nichtlebensmittel um je 10 Prozent gestiegen sind.

Laut dem Statistikamt lag im Januar 2023 der durchschnittliche Nettoverdienst bei 4.254 Lei, um 144 Lei (-3,3%, rund 865 Euro) weniger als im Dezember 2022, aber um 15 Prozent mehr als im Januar 2022. In den Monaten April und Dezember steigen die Verdienste der Angestellte durch verschiedene Prämien, so INS.

Im letzten Monat sind die Durchschnittsgehälter wie folgt gestiegen: im Lehramt um 5 Prozent, im Gesundheits- und Sozialwesen um 2,8 Prozent und in der öffentlichen Verwaltung um 2,7 Prozent. Die höchsten Werte wurden in der Informationstechnologie (10.041 Lei) und die niedrigsten im Gastgewerbe (2.412 Lei) verzeichnet.

Stark betroffen sind die Bürgerinnen und Bürger von den steigenden Energiepreisen: Gas ist im Februar 2023 im Vergleich zum Februar 2022 um 42 Prozent und Strom um 27 Prozent teurer geworden.

Die Lebensmittel sind ebenfalls teurer geworden, die größte Steigerung wurde bei Zucker verzeichnet (um 63%). Um ein Drittel mehr zahlt man auch für Milch und Milchprodukte, Eier, Öl, Mehl, Kartoffeln und Bohnen.

Das Bruttoinlandsprodukt war 2022 um 4,8 Prozent größer als 2021.

Laut Eurostat sind in der gesamten EU die Preise stark gestiegen: „In der EU stiegen die Produktionspreise in der Industrie im Energiesektor um 24,2%, für Verbrauchsgüter um 16,4%, für Vorleistungsgüter um 11,8%, für Gebrauchsgüter um 9,3% und für Investitionsgüter um 7,5%. Die Erzeugerpreise in der Industrie insgesamt ohne den Energiesektor stiegen um 11,7%”.

Ruxandra STĂNESCU