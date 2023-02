Danke für die geleistete Arbeit

Gratulationsschreiben von MdP Ovidiu Ganț

Ausgabe Nr. 2806

Zum 55. Jahrestag der Hermannstädter Zeitung möchte ich allen ehemaligen und amtierenden Mitarbeitern herzlichst gratulieren. Ich bin Ihnen allen sowohl als konsequenter Leser wie auch als Abgeordneter für die geleistete Arbeit äußerst dankbar. Sie führten in all diesen Jahren die Jahrhunderte alte Tradition der deutschen Presse in Rumänien weiter.

Dies geschah sowohl in schweren wie auch in guten Zeiten, so dass Ihre Leserschaft im In- und Ausland stets aktuell informiert wurde. Ich freue mich, dass die HZ uns allen Informationen über die deutsche Gemeinschaft und sonstige aktuelle Themen aus Hermannstadt und Region bringt. Dieser Aspekt trägt zur Steigerung der Kohäsion der deutschen Gemeinschaft in Rumänien bei. Ihr Interesse für meine Tätigkeit als Vertreter aller Rumäniendeutschen im Rumänischen Parlament hat mich immer sehr gefreut, weil Ihre Berichte darüber zur Transparenz meiner politischen Aktivitäten maßgeblich beigetragen haben. Natürlich sind Ihre Schwerpunkte bezüglich Forumstätigkeit, Kultur, Soziales und Verwaltung von höchster Relevanz für die deutsche Minderheit. Aber auch die geschichtlichen Beiträge sind von großem Interesse, vor allem für uns, die keine Hermannstädter sind. Sport und Unterhaltung ergänzen die Thematik und machen die HZ zu einer äußerst aktuellen und interessanten Wochenzeitung. Die Vielfalt der von Ihnen präsentierten Themen stimuliert das Interesse des Lesers. Ohne Experte für Journalismus zu sein, glaube ich, dass Sie eine sehr gute Arbeit leisten und hoffe, dass Sie auch in den nächsten Jahren dieses Niveau halten werden. Um dieses tun zu können, bedarf es guter Arbeitsbedingungen. Es war mir immer ein Anliegen und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass unsere Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) diese haben und werde es auch weiterhin tun. Unsere deutschsprachige Presse war schon immer ein wichtiger Teil unserer Identität hierzulande.

Angesichts der Ergebnisse der Volkszählung, die uns leider wieder einmal verdeutlichen, dass wir immer weniger Rumäniendeutsche sind, sollten wir sehr eng zusammenhalten und miteinander weiterhin sehr gut kommunizieren. Ich freue mich immer wieder, wenn in unseren Wochenzeitungen selbstverständlich Berichte oder Beiträge aus anderen Regionen erscheinen. In dieser Hinsicht wäre es sehr schön, wenn wir, hier in Temeswar, unsere Kollegen und Freunde von der HZ während der Kulturhauptstadt 2023 so oft wie möglich bei unseren Veranstaltungen zu Gast hätten.

Für Ihre künftige Arbeit wünsche ich weiterhin viel Erfolg!

Ovidiu GANȚ

DFDR-Abgeordneter