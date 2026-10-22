Funktioniert einwandfrei

Teile diesen Artikel

Pflanzenkläranlage in Deutsch-Weißkirch preisgekrönt

Ausgabe Nr. 2981

Mit dem Sonderpreis des New European Bauhaus Prize der Europäischen Kommission ausgezeichnet wurde am 15. Oktober 2026 die ökologische Kläranlage in Deutsch-Weißkirch/Viscri, die vom Mihai Eminescu Trust entworfen und durchgeführt wurde. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Seit 15 Jahren funktioniert die Kläranlage im Dorf einwandfrei.

Dies ist erneut ein preisgekröntes von bisher ca. 800 Projekten, die der MET in siebenbürgischen Dörfern durchgeführt hat. 2024 hatte das Projekt „Almen, ein lebendiges Dorf“ den Europa Nostra Preis erhalten.

Eingeweiht worden war die erste Pflanzenkläranlage Rumäniens in Deutsch-Weißkirch am 16. Mai 2011. Die Anlage trägt zu einer sauberen Umwelt, einer besseren Lebensqualität der Ortsansässisgen und zur Erhaltung des traditionellen Bildes des Dorfs bei. Dieses System benötigt keinen Strom. Das Wasser in drei ausgehobenen Seen am Rand des Dorfes wird durch Schilf und aerobe Bakterien gereinigt.

B. U.