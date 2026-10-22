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Ausgabe Nr. 2981



Vor 130 Jahren, die Nachricht erschien am 18. April 1896 im Mediascher Wochenblatt, wurde in der Druckerei von Gustav Albert Reissenberger (1844-1915) in Mediasch, die erste bebilderte Postkarte mit der Aufschrift „Gruß aus Mediasch“ gedruckt. Aus diesem Anlass hat die Rumänische Post auf Initiative des Mediascher Philatelisten Liviu Pintican-Juga zwei Sonderbriefumschläge und einen Sonderstempel herausgegeben, die am 9. Oktober 2026 in Umlauf gebracht worden sind. Foto: Cynthia PINTER