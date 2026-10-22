Das Mittelalter im Fokus

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18. Ausgabe der Militaria-Konferenz hat in Hermannstadt stattgefunden

Ausgabe Nr. 2981

Historiker, Archäologen und Kunsthistoriker aus sieben Ländern trafen sich vom 15. bis 18. Oktober in Hermannstadt zur 18. Ausgabe der internationalen Konferenz „Interethnische Beziehungen in Siebenbürgen – Militaria Medievalia in Mittel- und Südosteuropa“.

Die Astrabibliothek in Hermannstadt war der Austragungsort der Konferenz, die von Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter koordiniert wurde und die mittelalterlicher Geschichte, Archäologie und Kunstgeschichte im Fokus hatte.

Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Vorträge und Diskussionen standen mittelalterliche Waffen und militärische Ausrüstung, Befestigungsanlagen sowie die archäologische Erforschung von Konflikten. Darüber hinaus befassten sich die Teilnehmer mit neuen interdisziplinären Forschungsmethoden zur Untersuchung der mittelalterlichen Geschichte und zur Erschließung des historischen und kulturellen Erbes.

In der Eröffnung der Konferenz stellte Thomas Șindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen, die Wanderausstellung „Zeitenwende 1526. Zäsur und Chance“ über die Schlacht von Mohács vor.

Ergänzt wurde das Programm durch Studienbesuche bei bedeutenden historischen Denkmälern und Befestigungsanlagen in Siebenbürgen – wie auf dem Foto in Stolzenburg – aber auch in Eibesdorf und Durles, Schmiegen, Mediasch, Frauendorf verweilten die Teilnehmer. Finanziell unterstützt wurde die Konferenz vom Departement für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens. Wissenschaftlich unterstützt wurde sie von der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt, dem Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften Hermannstadt der Rumänischen Akademie, dem Brukenthalmuseum, der Astrabibliothek, dem ASTRA-Museum sowie dem Verein zur Verschönerung der Stadt Hermannstadt (AIOS).

Cynthia PINTER