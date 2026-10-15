Ein Herzenswunsch: gesundes Essen

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Hauseigenes Apfelfest beim ,,Butoiul Sasului“ (Sachsenfass) in Gallendorf

Ausgabe Nr. 2980

Wenn man Sankt Martin/Târnăveni/Dicsőszentmárton in Richtung Bladenmarkt/Bălăușeri/Balavásár verlässt, kommt man erst durch Dunkeldorf/Seuca/Szőkefalva. Der nächste Ort danach ist Gallendorf/Gănești/Vámosgálfalva. Noch vor der 90 Grad Kurve gibt es zur rechten Hand ein Anwesen: Restaurant „Butoiul Sasului” und „Boutique Hotel Le Baron” ist auf einem Schild zu lesen. Interessante Namen… Durch ein offen stehendes Tor führt eine Schotterstraße hinauf. Zur linken Hand ist ein ehemaliges Nebengebäude zu sehen, wo heute ein Restaurant betrieben wird, vorne ein ehemaliges Herrenhaus, heute ein kleines, stilvolles Hotel. Wer das Anwesen am Samstag, dem 26. September besuchte, konnte eine Überraschung erleben: Eine kleine, aber feine Gesellschaft hatte sich hier eingefunden, um das hauseigene Apfelfest zu feiern. Die Gäste wurden dabei von den Gastgebern Annemarie und Erich Jikeli herzlich empfangen. Dabei war aber auch Hans Prömm, Initiator des Festes.

Eingefunden hatten sich u.a. Siebenbürger Sachsen aus dem Burzenland aber auch Gäste aus Deutschland. „In der Pandemie vor sechs Jahren hatte ich die Idee und habe den Erich gefragt, ob er die gut findet, dass wir Apfelmost machen, so wie im Burzenland, in der Kronstädter Gegend”, erinnerte sich Hans Prömm. So ist er nämlich groß geworden: Von Ende September bis Ende Oktober schredderten seine Eltern und Großeltern, jeden Sonntag – je nachdem, ob sie Zeit hatten – Äpfel und machten Apfelmost.

Dieser wurde in den Keller zum Gären gebracht und zu Weihnachten zum ersten Mal abgezogen. Zum Osterfest wurde zum ersten mal vom Apfelwein getrunken und dann oft auch während den Feldarbeiten. So kam es dazu, dass im September 2020 erstmals das Apfelfest in Gallendorf gefeiert wurde. Eingeladen wurden Freunde und Bekannte, wobei damals hier 400 Kilogramm siebenbürgischer Batul-Apfel geschreddert wurden. „Und dann haben wir gesehen: Wir können auch, was unsere Eltern konnten”, freute sich Prömm. Heuer konnte das Apfelfest wieder stattfinden, wenn auch bei weniger gutem Wetter.

Beim Herrenhaus geht es übrigens um einen neoklassizistischen Bau aus dem 19 Jahrhundert, den Dániel Mihály erbauen ließ, womöglich ein Nachkomme der armenischen Familie Dániel aus Szamosújvár/Gherla. Das Grundstück gelangte übrigens in den Besitz der Familie durch Erwerb. 1949 wurde das Gut vom kommunistischen Regime verstaatlicht. Anschließend diente der Gebäudekomplex als Sitz und Lager der örtlichen Staatsfarm (IAS), was zu einer erheblichen Verschlechterung des baulichen Zustands führte.

Noch vor der Wende sollen hier Erich und Wilhelm Jikeli ein Büro angemietet haben. Die Familie war viele Jahre in Deutschland im Möbelgroßhandel tätig und hatte dann im Laufe der Zeit mit vielen rumänischen Firmen zusammengearbeitet. Nach der Wende wurde das Anwesen den Erben Dániels zurückerstattet, die es dann möglicherweise aus Geldgründen an Erich Jikeli und seinen Bruder Wilhem Jikeli verkauften.

Etwa 2010 wurde das Restaurant von den beiden Brüdern in Betrieb genommen. Als Wilhelm 2014 erkrankte, kam Annemarie Jikeli aus Deutschland, um ihrem Mann zur Seite zu stehen und seit 2016 haben die Eheleute ihren Hauptwohnsitz wieder in Rumänien. Ihre Kinder waren inzwischen erwachsen und aus dem Haus. „Ich bin die, die jetzt ein bisschen neuen Wind hereingebracht hat und das ist etwas, was eine Frau besser kann als ein Mann”, meinte „Anni”, wie Annemarie Jikeli genannt wird.

Sie half mit, das Anwesen zu erhalten, zu pflegen, neu zu gestalten. Sie war der Projektmanager. Beispielsweise wurde das Herrenhaus in ein „Boutique Hotel” umgestaltet.

Das ganze Anwesen ist nun etwa 6,4 Hektar groß, wobei es auf dem Grundstück einen Gemüsegarten und einen Obstgarten gibt, mit über 400 Bäumen. Seit 18 Jahren wird die Biozertifizierung gemacht, wobei sich Annemarie selber darum kümmert. „Was hier geerntet wird, wird für den Winter eingelegt und es wird für das Restaurant verwendet”, erklärte sie. Mittlerweile werde es von den Menschen in der Umgebung immer mehr geschätzt, was aber nicht immer so war. „Mittlerweile haben wir Gäste, die nur deswegen kommen, weil hier das Angebot natürlich ist, und ich finde das schön”, freute sie sich.

Seit 4-5 Jahren betreiben sie in Sankt Martin auch eine kleine Manufaktur mit fünf Angestellten, mit sechs Abteilungen, in denen viele Bio-Produkte hergestellt werden, die sich inzwischen viel besser verkaufen, vor allem online. „Es wird nur ein bisschen was auf Vorrat produziert, das andere wird immer frisch gemacht”, unterstrich Annemarie. Im Herbst konzentriert man sich nun auf den Gemüseaufstrich Zakuska oder auf Tomatensaft. Und wenn die Weihnachtsbestellungen eintreffen, stellt man Produkte mit Trüffeln aus der Gegend her. Einzigartig in Rumänien ist der schwarze Knoblauch, der auch angeboten wird. Weiterhin wird beispielsweise aus den Säften eine Balsamico Crème gemacht. Ebenfalls schwarzes Kümmelöl, Hanföl, Mariendistelöl, alles kalt gepresst. Genaueres zu den Produkten findet man unter shop-natural.ro

Ein Herzenswunsch von ihrem Mann und von ihr war immer, dass alles rund ums Essen gesund ist. „Bei uns ging es immer um das gesunde Essen und um etwas Gutes, das man genießen kann”, erklärten sie.

In Restaurant und Hotel werden derzeit etwa 14-15 Angestellte beschäftigt. Vor der Pandemie sollen es aber auch mehrere gewesen sein. Die Zeiten seien etwas schwieriger als vor der Pandemie. Vorher gab es viele ausländische Gäste, nach der Pandemie kamen zwei, drei Jahre lang hauptsächlich rumänische Touristen und mittlerweile gibt es wieder ausländische Touristen und auch Geschäftsleute.

Als Übernachtungsmöglichkeiten gibt es hier neun Doppel-Zimmer, also 18 Schlafplätze. Angeboten werden auch verschiedene Veranstaltungen wie Trüffeljagd, Weinverkostung oder falls es Nachfrage gibt auch „Fine Dining”, bei dem ein Koch alles präsentiert usw.

Im Restaurant gibt es die Möglichkeit, Events wie kleinere Hochzeiten mit zu 100-120 Gästen zu veranstalten. Nähere Infos findet man unter https://le-baron.eu

In Kronstadt haben die Jikelis eine Zeit lang ein gleichnamiges Restaurant betrieben, das aber mit dem Ableben von Wilhelm Jikeli aufgegeben werden musste.

Annemarie Jikeli ist übrigens in derselben Gegend, in Kleinlasseln/Laslău Mic/Kisszentlászló, geboren und Erich Jikeli im benachbarten Bogeschdorf/Băgaciu/Szászbogács, beide Orte im Kreis Muresch. Nach Deutschland ausgewandert sind sie im Jahr 1982, ziemlich jung, wobei ihre Kinder in Deutschland aufgewachsen sind.

Wie sie sich hier in Rumänien eingelebt hat? „Ich glaube ein, zwei Jahre war das für mich anstrengend, aber mittlerweile bin ich da zu Hause”, sagte sie. Gegenwärtig wohnen die beiden in einem Teil des Herrenhauses.

Der Unternehmer Hans Prömm ist ebenfalls ein Rückkehrer. Nach der Auswanderung machte er das Abitur in Deutschland, dann kam er zur Bundeswehr, wo er dann auch studierte.

Nach der Bundeswehr machte er Karierre in der kunststoffverarbeitenden Industrie, er wurde Geschäftsführer bei Philips in Hamburg. Dann beteiligte er sich an einem Unternehmen, das in Rumänien ein Büro hatte und so ist er 2004 nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder nach Rumänien gekommen. Es berührte ihn. Er hatte das Gefühl, dass er hierher gehört. Erst pendelte er, dann beschloss er 2018 zurückzuziehen. Diese Entscheidung wurde auch dadurch erleichtert, dass er nach einer Zeit mit der Politik in Deutschland zunehmend nicht einverstanden war. „Da hat mir auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel geholfen mit ihrer Politik 2015 und auch die deutsche Steuerpolitik, weil ich sehr viele Steuern bezahlt habe an eine Regierung, mit der ich gar nicht einverstanden war. Das ist halt in der Demokratie so”, meinte er rückblickend. Hier sei die Steuergesetzgebung viel unternehmerfreundlicher gewesen, bis vor ein paar Monaten, wo die Besteuerung der Dividenden wieder erhöht wurde.

In Kronstadt führt er nun die eigene Firma Hawema Tooling SRL, wobei mechanische Komponenten für Fertigungslinien produziert werden: „Wir sind echt stolz darauf”, freute sich Prömm. Inzwischen gebe es Teile aus Kronstadt in Fertigungslinien in der ganzen Welt, sogar in Rechenzentren und auch auf der internationalen Raumstation.

Zurück zum Apfelfest beim „Sachsenfass”: Hier legten sich alle richtig ins Zeug und halfen bei allen Handgriffen mit. Angefangen vom Waschen der Äpfel über das Schreddern, das Keltern und das Abfüllen der bauchigen Glasballons. Ob auch alle Anwesenden an Ostern vom Apfelwein probieren werden, darauf gab es Ende September keine Antwort.

Sicher ist, dass alle Anwesenden gut mit Speis und Trank versorgt wurden, viel Spaß hatten, Gemeinschaft pflegten und auch im nächsten Jahr wohl gerne dabei sein werden.

Werner FINK