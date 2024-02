Über 60 Veranstaltungen geplant

Teile diesen Artikel

Neues von den Vorbereitungen für das Große Sachsentreffen 2024

Ausgabe Nr. 2852

Das Planungsgremium des Großen Sachsentreffens 2024 kam am Mittwochabend, den 7. Februar, erneut zusammen. Über 60 Veranstaltungen sind für das Wochenende vom 2. bis 4. August in Planung. Das Programmheft zur Großveranstaltung erscheint Mitte Mai. Die Anmeldungen von Veranstaltungen und Beiträgen in der Woche vor bzw. in der Woche nach dem Großen Sachsentreffen (das Rahmenprogramm findet von Freitag, den 26. Juli, bis Sonntag, den 11. August, statt) sind einzureichen bis Freitag, den 15. März 2024, unter kultur@siebenbuergenforum.ro. (z. B. HOG-Veranstaltungen in den Heimatgemeinden, Konzerte, Workshops, etc.). Nur bei Einhaltung des Termins ist eine Veröffentlichung der Veranstaltungen im Programmheft möglich.

Die Tanzgruppen aus Siebenbürgen, die am Freitag, den 2. August, und/oder Samstag, den 3. August, wahlweise ein- oder zweimal in Hermannstadt auftreten wollen, können sich bis zum 31. Mai 2024 anmelden unter andrea.rost@gmx.net. Die Anmeldung für Teilnehmer aus Deutschland und Österreich erfolgt über ein Anmeldeformular auf der Webseite sjd-siebenbuerger.de. Rückfragen dazu sind möglich unter kontakt@sjd-siebenbuerger.de oder kultur@sjd-siebenbuerger.de. Die Teilnehmer aus den USA und Kanada melden sich an unter rebeccahoreth@gmail.com.

Kulturgruppen aus Siebenbürgen, die am Freitag, den 2. August, und/oder Samstag, den 3. August, im Freien auftreten wollen (z. B. Blaskapellen, Chöre, etc.) melden sich bis Freitag, den 31. Mai 2024 unter andrea.rost@gmx.net.

Die Kulturgruppen aus den anderen Ländern melden sich unter kulturreferat@siebenbuerger.de (Deutschland), manfred@haus schuller.at (Österreich), oder re beccahoreth@gmail.com (USA und Kanada).

Trachtengruppen, die beim Trachtenumzug mitgehen wollen, melden sich bis Freitag, den 31. Mai 2024. In der E-Mail sind der Name der Gruppe, die Teilnehmerzahl und die Kontaktdaten der Ansprechperson obligatorisch anzugeben. Die Anmeldung ist einzureichen unter andrea.rost@gmx.net (Siebenbürgen), welt herilse@gmx.net (Deutschland), manfred@hausschuller.at (Österreich), oder rebeccahoreth@gmail.com (USA und Kanada).

Die Reservierung eines Standes am Großen Ring ist möglich bis Freitag, den 31. Mai 2024, unter kultur@siebenbuergenforum.ro.

Wer als Freiwilliger beim Aufbau der Infrastruktur und als Ordner bei den Veranstaltungen mit dabei sein will, meldet sich bis Freitag, den 31. Mai 2024, unter kultur@siebenbuergenforum.ro (Siebenbürgen), kulturreferat@siebenbuerger.de (Deutschland), manfred@hausschuller.at (Österreich), oder rebeccahoreth@gmail.com (USA und Kanada).

