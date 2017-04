Nachrichten

2525

Gedenkgottesdienste für Lawinenopfer

Hermannstadt. – In zwei Gottesdiensten wird am Ostermontag, dem 17. April, der Opfer des Lawinenunglücks vor 40 Jahren am Bulea gedacht. Um 12 Uhr beginnt am Bulea unterhalb der Gedenktafel ein Gedenkgottesdienst, zu dem Dechant Pfr. Dietrich Galter (Hermannstadt/Neppendorf) und Pfr. Michael Reger (Kerz) einladen. Ebenfalls um 12 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt zu einer Andacht auf den Friedhof ein (Leitung: Pfr. Hans-Georg Junesch). Der Treffpunkt ist bei den Gruften. (BU)

Regionale Begegnung auf der Burg

Michelsberg. – Am Ostermontag (17. April) findet auf der Michelsberger Burg eine regionale Begegnung statt. Hier wollen die Michelsberger und ihre Gäste im Lichte der Osterbotschaft miteinander Gemeinschaft pflegen.

Für 11.30 Uhr ist ein liturgischer Gottesdienst in der Basilika geplant, anschließend wird im Burghof Mitgebrachtes geteilt und Osterbrauchtum für Groß und Klein gepflegt.

Bei deutlich schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Dorfkirche und den Gemeindesaal verlegt.

Ostermarkt in der Shopping City

Hermannstadt. – Ein Ostermarkt mit Handarbeiten und Workshops für Klein und Groß findet bis Samstag in der Shopping City Sibiu (bei Douglas) statt. Öffnungszeiten: Heute 10-22 Uhr, Samstag, 10-16 Uhr. Näheres unter www.facebook.com/ArtCraftsSibiu. (RS)

Ostermarkt am Großen Ring

Hermannstadt. – Die 8. Auflage des Ostermarktes findet am Großen Ring vom 7. bis 18. April statt. 45 Aussteller aus Rumänien bieten ihre Ware an, dazu gibt es einen Rummelplatz und eine Werkstatt für traditionelle Kerzenherstellung. Näheres unter www.facebook.com/targuldepasti. (RS)

Konsulat geschlossen

Hermannstadt. – Das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt ist zu den Osterfeiertagen am 14. und 17. April d. J. geschlossen. (BU)

Transilvania-Markt

Hermannstadt. – Der Transilvania-markt wird ausnahmsweise nicht am Samstag stattfinden, sondern wird heute, zwischen 8 und 14 Uhr organsiert. (RS)

Chortreffen der Partnerstädte

Hermannstadt. – Zwei Konzerte finden im Rahmen des Projektes „Wir singen gemeinsam” statt, bei dem Chöre aus den Partnerstädten Hermannstadt und Landshut singen werden. Die Konzerte des Europa-Chors Landshut und des Caedonia-Chors Hermannstadt finden am Dienstag, dem 18. April, 19 Uhr in der römisch-katholischen Kirche am Großen Ring und am Freitag, dem 21. April, 18 Uhr, im Thalia-Saal statt. (RS)

Marathon-Einschreibungen

Hermannstadt. – Die Einschreibungen für die 6. Auflage des Benefiz-Marathons der Stiftung Fundaţia Comunitară Sibiu, der am 27. Mai stattfinden soll, haben begonnen. 21 Projekte können unterstützt werden, sowohl durch die Teilnahme, als auch durch Spenden. Die Läufer müssen sich bis spätestens 8. Mai einschreiben, Spender bis zum 1. Juli. Neu ist dieses Jahr der Marathonlauf, bis 2016 wurde nur ein Halbmarathon organisiert. 5 Läufe werden stattfinden: Marathon (42 km), Halbmarathon (21 km), Kross (5 km), Marathon-Stafette (4×10,5 km) und Halbmarathon-Stafette (4×5,3 km). Für Kinder gibt es ebenfalls mehrere Läufe, je nach Altersgruppe zwischen 400 und 1.600 Meter. Bisher wurden insgesamt 940.500 Lei für 100 Projekte eingesammelt. Näheres unter www.fundatia comunitarasibiu.ro (RS)

Neues Buch von Opernsängerin

Wien/Hermannstadt. – Die ehemalige Opernsängerin Elena Dumitrescu-Nentwig hat vor kurzem im Limes-Verlag Klausenburg ihren Prosaband, der in rumänischer Sprache den Titel „Adevărate sau imaginate, de întâmplat s-au întâmplat” und in deutscher Sprache den Titel „Erlebtes oder Erdachtes – es kommt schon mal vor” trägt, herausgebracht. Am 21. April, 19 Uhr, stellt sie die beiden Bücher im Rumänischen Kulturinstitut Wien vor, am Donnerstag, dem 27. April, 18 Uhr, im Erasmus-Büchercafé in Hermannstadt. (BU)

Familienwettbewerb in Seligstadt

Seligstadt./Seliștat. – Ein Familienwettbewerb rund um die deutsche Sprache „Der? Die? Das?” wird am Montag, dem 1. Mai, zwischen 11 und 16 Uhr im Jugendzentrum Seligstadt (Kreis Kornstadt) organisiert. Eingeladen sind Familien, die Freude an der deutschen Sprache haben, vorbereitet werden Spiele, Rätsel und spannende Aufgaben rund um die deutsche Sprache. Alle Teilnehmer erhalten das „Seligstädter Sprachdiplom”.

Die Kosten betragen 15 Lei für die ersten beiden Mitglieder pro Familie und 5 Lei für alle weiteren Mitglieder (inklusive Mittagessen). Übernachtungsmöglichkeiten werden auf Anfrage geboten. Anmelden werden bis zum 25. April telefonisch (0268-21.19.94) oder per E-Mail (seligstadt@seligstadt.ro) entgegengenommen.

Das Projekt wird im Rahmen des „Arvato Alternatvie Language Program” in Zusammenarbeit mit der „Fundaţia Comunitară Țara Făgăraşului” gestaltet und von Arvato Services mitfinanziert. (RS)

Müll wird am Samstag geholt

Hermannstadt. – Auf den Straßen, auf denen der Müll montags geholt wird, sollen ausnahmsweise bereits am Samstag, dem 17. April, die Tonnen geleert werden. (RS)

Neuer Manager

Hermannstadt. – Der neue Generalmanager des Hermannstädter Kreiskrankenhauses ist seit dem 10. April, für die nächsten drei Jahre, der Dipl.-Ökonom Cornel Benchea. Der 55-Jährige hat in Bukarest studiert und mehrere Bankfilialen in Hermannstadt geleitet (BRD Groupe Societe Generale, Banca Comercială Feroviară București, Banca Comercială Carpatica). (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 17. April, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Montag, 17. April, 15.00-15.40 Uhr: Osterspezial.

TVR 1, Donnerstag, 20. April, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Aus Omas Küche; Ausstellung im Friedrich-Teutsch-Haus; 25 Jahre Österreichbibliothek in Bukarest; Nachrichten von TVR (15.50-16-10); Jazz in der Kirche; Germanistikkongress in Kronstadt; Quiz.

