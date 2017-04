Piraten und Avatare aus Zuckermasse

2523

GastroPan-Gastronomie-, Bäckerei- und Konditoreimesse erstmals in Hermannstadt

Die neunte Auflage der GastroPan-Gastronomie-, Bäckerei- und Konditoreimesse fand vom 23. bis 25. März in Hermannstadt statt. 133 Aussteller aus 24 Ländern haben auf den 7.000 Quadratmetern in der RedalExpo-Halle ihre Waren – von Torten bis Zutaten und von Apparatur bis zu Dienstleistungen vorgestellt. Richtig spannend wurde es allerdings bei den drei Wettbewerben, die jeden Tag für einen Bereich (Konditorei, Bäckerei, Gastronomie) organisiert wurden. Riesige Torten, aus Gemüse geschnitzte Fische und komplizierte Bilder aus Brotteig waren zu sehen.

Knapp 22.000 Besucher kamen an den drei Messetagen vorbei, um die neuesten Geräte zu sehen, die leckersten Eissorten zu kosten und die schönsten Torten zu besichtigen, denn tatsächlich konnten nur die glücklichen Jurymitglieder von den Torten und kalten Platten probieren, die für den Wettbewerb zubereitet wurden.

Langeweile gab es allerdings nicht, denn die meisten Geräte waren in Betrieb, da konnte man auch sehen, wie eine heiße Brezel oder ein kleiner Kürtos Kalacs entstanden. Nette Verkäufer waren bereit, ihre kleinen und messefreundlichen Backlinien vorzustellen, die man dann in der gewünschten Größe bestellen konnte.

Auch die neuesten Kaffeeautomaten konnte man hier besichtigen und sich per Knopfdruck einen kompizierten Kaffee bestellen, der – so der Verkäufer – jeden Barista ersetzen könnte. Ob man in einer Bar sich selber einen Kaffee bestellen wollte oder nicht, blieb jedem Inhaber oder Betreiber offen, den Verkäufer hätte so mancher doch lieber ersetzt, denn trotz Schulung vergriff er sich des öftern im Ton, wenn er einen „falschen” Kunden witterte.

Riesige Eiskübel winkten den Besuchern zu, die neuesten Geschmacksrichtungen und Klassiker wurden hier hauptsächlich von Italienern vorgestellt, da musste man sich richtig gut überlegen, was man kosten wollte – denn die meisten Besucher waren da, um Zulieferer für ihre eigenen Unternehmen zu finden, aber auch um die neuesten Trends und die Konkurrenz kennen zu lernen.

Auf dem Messegelände gab es auch kleine Läden, wo man sich Zubehör zum Kochen und Backen vor Ort kaufen, aber auch bestellen konnte: Lebensmittelfarben, Kuchenformen, Tierchen und Brautpaare aus Zucker, Zuckerguss und glitzernde Bonbons standen im Angebot.

Smoothies, Kleingebäck und bunte Krapfen winkten aus allen Ecken und ließen Herzen höher schlagen – allerdings durfte man nicht alles probieren: Viele der Verkäufer boten nämlich nur Zutaten für die Kuchen an sowie alles, was dazu gehört.

Das Publikum schlenderte zum Teil ziellos durch die Halle, viele wussten allerdings ganz genau, was sie suchten und nicht wenige nahmen an kleinen Tischen Platz und lasen und unterzeichneten fleißig Verträge, denn die Messe war eigentlich nicht den Verbrauchern gewidmet, sondern den Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie. Deswegen konnte man auch nicht Karten beim Eingang kaufen, sondern man musste sich online den Zutritt sichern. Richtig spannend wurde es jeden Tag, als die Preise für bunte Torten, leckere Brote und komplizierte kalte Platten vergeben wurden. Der „Fluch der Karibik” konnte sich vor den blauen Gestalten aus dem Film „Avatar”, aber auch vor Charlie Chaplin und Marilyn Monroe durchsetzen, ein „Sonnenbrot” und ein schwarzes rustikales Brot kamen auch in den Top und wichtig waren bei allen Proben sowohl Aussehen als auch Geschmack.

Für Verbraucher gut zu wissen: Die meisten Preisträger sind in Reichweite und bieten ihre „Werke” in Bäckereien, Konditoreien und Restaurants an. Unter www.gastropan.ro sind mehr Infos zu finden.

Ruxandra STĂNESCU

Foto 1: Erstmals in Hermannstadt gastierte am Wochenende die Gastropan-Messe. Mehr dazu auf Seite 3. Unser Bild: Den Preis für die einfallsreichste Kreation gewann die „Fluch der Karibik” benannte Torte (links auf dem Tisch mit dem Segelschiff oben auf) von Ionela Veniceriu aus Konstanza.

Foto 2: Mehrere Vertreter der nationalen und internationalen Lebensmittelindustrie und der lokalen Behörden waren bei der Messeeröffnung am Donnerstag Morgen dabei.

Fotos: Mugur FRĂȚILĂ