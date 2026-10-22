Großartiger Einsatz

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Ausgabe Nr. 2981

Was für ein unvergesslicher, emotionaler Sommer in Holzmengen! Von Ende April bis Anfang Oktober wurde die Kirchenburg zu einem pulsierenden Ort der Begegnung für knapp 900 Gäste. Dass diese Monate so denkwürdig wurden, verdanken wir dem großartigen Einsatz von insgesamt zehn engagierten Burgführerinnen und Burgführern.

Mit einer Generationenbandbreite von 18 bis 86 Jahren brachten alle Ehrenamtlichen pure Leidenschaft nach Holzmengen. Zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte gelang es Ursula Stoll, der Vorsitzenden des Vereins KulturGutSchützer Siebenbürgen e. V., eine lückenlose Betreuung von 22 Wochen auf die Beine zu stellen. Einige von ihnen reisten sogar zweimal an, um über mehrere Wochen hinweg Tore zu öffnen und Herzen zu gewinnen. Sie lenkten den Blick der Besucher auf das romanische Westportal und machten die Geschichte der Siebenbürger Sachsen greifbar.

Der Dresdner Bachchor ließ spontan seine Stimmgewalt in den alten Mauern erklingen, während Organisten aus Bukarest und der Schweiz voller Freude der ehrwürdigen Maetz-Orgel aus dem Jahr 1807 magische Klänge entlockten – ein Musikerlebnis, das manchem Gast eine echte Gänsehaut bescherte.

Neben den Führungen steckten die Freiwilligen unendlich viel Kreativität in die Burg: Elias verzauberte das Netz mit Videoclips, Sandra rettete den Eingang vor einem Bienennest, Karin brachte die Treppenaufgänge zum Blühen, und Johannes und Martin verteilten fleißig Handzettel für anstehende Reparaturen. Roland gestaltete liebevolle Andenken-Magnete mit gezeichneten Ansichten der Kirchenburg. Ein echtes Highlight waren auch die einzigartigen Schlüsselanhänger: Auf Holz graviert zeigen sie die Burg, während auf der Rückseite ein praktischer Spendencode den Denkmalschutz unterstützt.

Das Ergebnis dieser Herzensarbeit? Großartige 4.124 Euro an Spenden!

Ursula Stoll bringt es stolz auf den Punkt: „Was ihr ehrenamtlich geleistet habt, ist absolut beeindruckend und keine Selbstverständlichkeit. Ihr habt diese alten Mauern mit Leben gefüllt und Denkmalschutz für Menschen greifbar gemacht!“

www.kulturgutschuetzer7b.de

Werde auch DU Burgführerin/Burgführer in Holzmengen!

Du möchtest Geschichte lebendig machen, Gäste begeistern und eine unvergessliche Zeit in der Kirchenburg verbringen? Ob jung oder alt, ob zwei Wochen oder einen Monat – wir suchen schon jetzt begeisterte Verstärkung für die neue Saison!

Schreib uns einfach an kgs7b.vorstand@gmail.com und werde Teil unseres tollen Teams. Wir freuen uns auf dich!

Karin SCHEINER / US / www.kulturgutschuetzer7b.de