Nachrichten

Kreisforum tagt im Spiegelsaal; Vertreterversammlung des DFDR; Chortreffen der Partnerstädte; Bücher für 1 Leu; Für Mountainbiker; Neues Buch von Opernsängerin; Konzert des Motettenchors; Transilvanian Brunch; Buchvorstellung; Theaterpädagogisches Projekt im Mai; 32. Internationale Akademiewoche; Radio Neumarkt auf Deutsch; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

Kreisforum tagt im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Die Vertreterversammlung des Kreisforums Hermannstadt findet am Donnerstag, dem 27. April, 16 Uhr, im Spiegelsaal des Forumshauses in Hermannstadt statt. Auf der Tagesordnung stehen die Beglaubigung des Protokolls der vorigen Sitzung, der Finanzbericht 2016 (Bilanz), ein Bericht des Rechnungsprüfers, die Annahme der Berichte und Entlastung des Vorstandes, die Genehmigung des Haushalts 2017, eine Rückschau auf die Ergebnisse der Kommunalwahlen und Allfälliges. (BU)

Vertreterversammlung des DFDR

Hermannstadt – Die erste ordentliche Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) im Jahr 2017 findet Freitag, den 28. April, 16 Uhr, in Hermannstadt, (Forumshaus, Spiegelsaal) statt.

Der Entwurf der Tagesordnung umfasst folgende Punkte: Beglaubigung des Protokolls der Vertreterversammlung vom 10. Dezember 2016, Wort des Ehrenvorsitzenden, Bericht des Vorsitzenden, Bericht des Abgeordneten, Bericht des Unterstaatssekretärs im Departement für interethnische Beziehungen, Kurzberichte der Fachausschüsse (Schule, Wirtschaft), Kurzberichte der DFDR-Vertreter im Rat der nationalen Minderheiten, Diskussion, Rechnungslegung 2016, Audit-Bericht, Bewilligung des Haushaltes 2017, Wahl des Vorsitzenden, Bestätigung des Landesvorstandes, Allfälliges.

Die DFDR-Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Die Berechtigung, während der Versammlung zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu nehmen und das Stimmrecht auszuüben, steht nur den auf Regionalforumsebene gewählten Mitgliedern der DFDR-Vertreterversammlung zu. (DFDR)

Chortreffen der Partnerstädte

Hermannstadt. – Zwei Konzerte finden im Rahmen des Projektes „Wir singen gemeinsam” statt, bei dem Chöre aus den Partnerstädten Hermannstadt und Landshut singen werden. Das Konzert des Europa-Chors Landshut und des Caedonia-Chors Hermannstadt findet heute, Freitag, dem 21. April, 18 Uhr, im Thalia-Saal statt. (RS)

Bücher für 1 Leu

Hermannstadt. – Gebrauchte Bücher für 1 Leu pro Stück werden im Rahmen der Aktion „Büchergarage” am Samstag, dem 22. April, zwischen 10 und 14 Uhr, in der Str. Teliuc Nr. 8 angeboten. Näheres unter www.facebook.com/events/ 407082673004490. (RS)

Für Mountainbiker

Hermannstadt. – XC-Eliminator Central heißt das Sportevent für Mountainbike-Fahrerinnen und -fahrer, das der Hermannstädter Verein Total Cycling Club am Sonntag, dem 23. April, ab 11 Uhr in Hermannstadts Altstadtzentrum veranstaltet. Gestartet wird zu dem Stadtrennen vom Kleinen Ring. Nähere Auskünfte zu Teilnahme und Anmeldung unter http://xce.totalcycling.ro/. (BU)

Neues Buch von Opernsängerin

Wien/Hermannstadt. – Die ehemalige Opernsängerin Elena Dumitrescu-Nentwig hat vor kurzem im Limes-Verlag Klausenburg ihren Prosaband, der in rumänischer Sprache den Titel „Adevărate sau imaginate, de întâmplat s-au întâmplat” und in deutscher Sprache den Titel „Erlebtes oder Erdachtes – es kommt schon mal vor” trägt, herausgebracht. Am Donnerstag, dem 27. April, 18 Uhr, stellt sie die beiden Bücher im Erasmus-Büchercafé in Hermannstadt vor. (BU)

Konzert des Motettenchors

Hermannstadt. – Der Dresdner Motettenchor, ein dem Heinrich Schütz Konservatorium angegliedertes Ensemble, befindet sich auf auf Einladung des Bachchores Hermannstadt auf Siebenbürgenreise. Am letzten Wochenende im Mai finden die Konzerte wie folgt statt: Freitag, 28. April, 18 Uhr: Chorkonzert in der evangelischen Margaretenkirche in Mediasch; Samstag, 29. April, 18 Uhr: Chorkonzert in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt, Sonntag, 30. April, 10 Uhr: musikalisches Mitgestalten des Gottesdienstes in der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt, gemeinsam mit dem Bachchor; 17 Uhr: Konzert zusammen mit dem Bachchor und Instrumentalisten in der evangelischen Kirche in Freck. Der Dresdner Motettenchor wird ein Programm unter dem Motto „Die Himmel rühmen die Ehre Gottes” darbieten. (RS)

Transilvanian Brunch

Hermannstadt. – Der erste Transilvanian Brunch des Jahres findet am Samstag, dem 29. April in Abtsdorf/Apoș, Kreis Hermannstadt, in der Villa Abbatis statt, die vor kurzem renoviert wurde und im Beisein von Prinz Charles eingeweiht wurde. Anmeldungen unter: contact@mytransylvania.ro oder 0745-278.624. Die Teilnahme kostet 75 Lei pro Person, für Kinder unter 14 ist sie kostenlos. (RS)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Ioan Dorin Nan stellt am Donnerstag, dem 4. Mai, 18 Uhr, in der Astra-Bibliothek (Trakt B, 5. Stock) das Buch „Ineditul schiului sibian – memoria pârtiilor” vor, das mit Unterstützung des Departements für interethnische Beziehungen durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt erschienen ist. (RS)

Theaterpädagogisches Projekt im Mai

Hermannstadt. – Im Rahmen des Programmes „25 Jahre Deutsch-Rumänischer Freundschaftsvertrag” findet in Michelsberg vom 25. bis 28. Mai das theaterpädagogische Projekt „Zukunft – Bleiben oder Gehen?” statt.

Die Organisatoren arbeiten mit spielerischen-theatralen Mitteln, unter anderem mit der Inszenierung von Texten, mit Formen des Forumtheaters und Impro- Theaters, mit Bewegung, Tanz und Musik, damit die Teilnehmer ihre persönlichen Meinungen, Geschichten und Ideen mit- und einbringen und sich mit der Frage „Bleiben oder gehen?” auseinandersetzen. Der Workshop unter der Leitung von Daniel Bucher, Schauspieler am Radu Stanca Nationaltheater und Teresa Leonhard, Musik- und Tanzpädagogin/ Performancekünstlerin, bzw. Ellen Tichy, DAAD-Lektorin an der Lucian-Blaga-Universität endet mit einer Präsentation im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums.

Die TeilnehmerInnen werden in 2-Bett-Zimmern untergebracht. Die Teilnahmegebühr von 50 Lei (für Schüler und Studenten) bzw. 100 Lei für alle anderen umfasst zwei Übernachtungen und Vollverpflegung. Anmeldungen unter: ellen.tichy@freenet.de oder tichy@daad.ro. (RS)

32. Internationale Akademiewoche

Hermannstadt. – Studium Transylvanicum, das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München, die Evangelische Akademie Siebenbürgen, der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg und der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt laden ein zur 32. Internationalen Siebenbürgischen Akademiewoche „Jugend in Bewegung – Vereine und Zusammenschlüsse als zivilgesellschaftliches, kulturelles und politisches Phänomen im Donau-Karpaten-Raum“ ein, die vom 12. bis 17. Juni in Hermannstadt stattfinden wird.

Die Internationale Siebenbürgische Akademiewoche findet jährlich in Siebenbürgen oder in den benachbarten Regionen statt. Ihr Ziel ist es, Studierenden, Jungakademikern, Doktoranden und Post-Docs, die sich mit diesem Raum beschäftigen, die Möglichkeit zu bieten, ihre Projekte zur Diskussion zu stellen, sich mit etablierten Fachleuten auszutauschen und nachhaltige Kontakte zu knüpfen. Sie richtet sich hauptsächlich an den akademischen Nachwuchs aus den Bereichen der Geschichts-, Politik-, Sozial-, Literatur-, Kunst- und Kulturwissenschaften sowie der Archäologie, der Geografie und der Religionsgeschichte.

Diejenigen, die ein Referat halten wollen (Vortragssprache Deutsch), werden gebeten, bis zum 30. April ein Exposé und einen Lebenslauf an die Veranstalter (st@siebenbuergen-institut.de) zu senden. Für interessierte Teilnehmende ohne Referat gilt die gleiche Anmeldefrist.

Unkostenbeitrag inklusive Übernachtung und Verpflegung: 100 Euro, Ermäßigung auf Anfrage: 50 Euro. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wird Studium Transylvanicum die anfallenden Reisekosten erstatten.

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/ : Freitag: Buch mit Theaterstücken in Kronstadt vorgestellt; Samstag: Endergebnisse der Schülerolympiade Deusch als Muttersprache, Veranstaltungen am Wochenende; Montag: Chortreffen in Hermannstadt „Wir singen gemeinsam”, Kulturnachrichten; Dienstag: Fest des Rhabarbers in Keisd, der Buchhändler Martin von Hochmeister; Mittwoch: Restaurierung historischer Baudenkmäler – die Rosenauer Bauernburg und die Fogarascher Festung; Donnerstag: Funkmagazin.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 22. April, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Montag, 24. April, 15.00-15.40 Uhr: Der Schauspieler Klaus Maria Brandauer.

TVR 1, Donnerstag, 27. April, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Stefan Hell – doctor honoris causa; Kirchenburgenpass 2017; Presseschau mit Christel Ungar-Ţopescu; Ingo Glass- Ehrenbürger von Lugosch; Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Deutsche Minderheiten wohin… Internationale Konferenz; Germanistiktagung in Kronstadt; Event in Stolzenburg; Quiz.