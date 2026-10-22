Neue Regierung vereidigt

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Ausgabe Nr. 2981

Bukarest. – Rumänien hat nach monatelanger politischer Krise eine neue Regierung: Das Parlament bestätigte am 20. Oktober den parteilosen Diplomaten und Journalisten Luca Niculescu als Premierminister. Für sein Kabinett stimmten 280 Abgeordnete, 58 dagegen. Die rechtspopulistische AUR lehnte das Kabinett ab; auch USR stellte sich dagegen.

Die Unterstützung kam vor allem von der PSD, die sich an der Regierung beteiligt, sowie von der PNL und UDMR, die allerdings keine Ministerposten übernehmen. Auch die Abgeordneten der Fraktion der nationalen Minderheiten und der Fraktion „Uniţi pentru România“ stimmten dafür. PNL und UDMR begeben sich ab jetzt in die Opposition und wollen die Regierung nur von Fall zu Fall auf der Grundlage zeitlich begrenzter Vereinbarungen unterstützen. Das bedeutet, dass die Niculescu-Regierung, obwohl sie mit 280 Stimmen bestätigt wurde, jedes wichtige Gesetz im Parlament neu verhandeln muss.

Die PSD hat elf Ministerposten übernommen: Marian Neacșu – stellvertretender Premierminister und Innenminister; Radu Marinescu – Justizminister; Ștefan-Radu Oprea – Verteidigungsminister; Ștefan-Ovidiu Popa – Minister für Verkehr und Infrastruktur; Daniel-Cătălin Zamfir – Minister für Wirtschaft, Digitalisierung, Unternehmertum und Tourismus; Florin-Ionuț Barbu – Minister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung; Natalia-Elena Intotero – Ministerin für Umwelt, Gewässer und Wälder; Marcel-Alexandru Stoica – Minister für Entwicklung, öffentliche Arbeiten und Verwaltung; Alexandru-Mihai Ghigiu – Minister für Investitionen und europäische Projekte; Petre-Florin Manole – Minister für Arbeit, Familie, Jugend und soziale Solidarität; Alexandru-Florin Rogobete – Gesundheitsminister; Sorin-Gabriel Ionescu – delegierter Bildungsminister.

Die übrigen Ressorts sind mit parteilosen Fachleuten besetzt worden: Alexandru Nazare – Finanzminister; Sebastian-Dănuț Neculăescu – Außenminister; Costinel-Bogdan Dumitru – delegierter Minister für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz; Dumitru Chisăliță – Energieminister; Valentin-Sorin Costreie – Minister für Bildung und Forschung; Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – Kulturministerin.

Neu ist die Aufteilung des Bildungsministeriums. Sorin Costreie leitet das gesamte Ministerium, mit Schwerpunkt auf Hochschulen und Forschung und Sorin-Gabriel Ionescu ist delegierter Minister und für den voruniversitären Bildungsbereich zuständig, also für Grund- und weiterführende Schulen. Neu ist auch das Ressort für Kommunikation und künstliche Intelligenz.

Die Regierung befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen und politischen Situation: Im Mittelpunkt stehen die Sanierung der Staatsfinanzen und die Verabschiedung eines Haushalts für 2027 mit einer fragilen parlamentarischen Unterstützung.

Luca Niculescu ist 55 Jahre alt, war Botschafter Rumäniens in Frankreich und arbeitete zuvor als Journalist. Es ist die vierte Regierungskandidatur, die Staatspräsident Nicușor Dan seit Beginn der Krise angestoßen hat.

Ruxandra STĂNESCU