Herausforderung und Freude

Steffen Schlandt bot Orgelkonzert in Großau

Ausgabe Nr. 2922

Eine Herausforderung und eine Freude zugleich sei es für ihn, an der Hahn-Orgel in der Großauer evangelischen Kirche spielen zu dürfen, sagte der bekannte Kronstädter Organist Steffen Schlandt in seiner Begrüßung bei dem zweiten Konzert des Orgelsommers daselbst am Donnerstag der Vorwoche

Eigentlich saß Schlandt nicht zum ersten Mal an den beiden Manualen dieses als „Orgel mit den zwei Davids” bekannten Instruments. Es war das zweite Mal, denn das erste war beim Chortreffen der EKR im April 2024. Das von Johannes Hahn im Jahre 1775 erbaute Instrument gilt als eines der bedeutendsten Barockinstrumente Rumäniens und ist, nach ihrer Schwester in der Mediascher Margarethenkirche, die zweitgrößte von Hahn erbaute Orgel der Landeskirche.

Steffen Schlandt brachte Werke von Scarlatti, Bach, Händel und Mozart zu Gehör, ihm zur Seite stand Sohn.