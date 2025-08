Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2922



Zu einer Studienfahrt auf den Spuren des Barons Samuel von Brukenthal (1721-1803) hat die evangelische Kirchengemeinde A. B. am Vortag dessen 304. Geburtstags Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brukenthalmuseums sowie Mitglieder der Gemeindevertretung eingeladen. Mehr dazu in einer unserer nächsten Ausgaben. Unser Bild: Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu (3. v. r.) und ein Teil der Gruppe vor der Ruine des Brukenthal-Schlosses in Sâmbăta de Jos. Foto: Beatrice UNGAR