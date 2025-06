Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2914

Saline Praid schwer beschädigt

Praid/Parajd. – Die Menschen in Praid im Kreis Harghita können auf die Unterstützung der ungarischen Regierung und Ungarns zählen, erklärte Lőrinc Nacsa, Staatssekretär für Nationale Politik, am Montag bei einem Besuch in der von der Katastrophe betroffenen Siedlung. Wirtschaft, Infrastruktur und Bevölkerung gleichermaßen sind in Praid von den Folgen der Überschwemmungen betroffen, die dazu geführt haben, dass die Struktur der Saline erheblich beschädigt wurde und tiefe Krater mit mehreren Metern Durchmesser entstanden sind. Desgleichen ist infolge der Katastrophe das Leitungswasser in mehreren Gemeinden des Landkreises Mureș aufgrund des erhöhten Salzgehalts nicht mehr trinkbar.

Eines der beliebtesten Reiseziele Rumäniens steht vor dem Aus. In Praid wurde schon in der Römerzeit Salz gewonnen, die dortigen Salzvorkommen zählen zu den bedeutendsten in Europa und gelten als strategisch wichtig für die rumänische Wirtschaft.

In Vorbereitung auf den schlimmsten Fall hat das Notfallkomitee des Landkreises Hargita die Evakuierung von fünfundvierzig Haushalten angeordnet und mit dem Bau eines provisorischen Dammes in Praid begonnen, wo nach Einschätzung der Behörden die Gefahr besteht, dass das Dach des alten Salzbergwerks, das mit Wasser geflutet wurde, zusammenbricht.

Das rumänische Wirtschafts- und das rumänische Umweltministerium stellten gemeinsam 300 Millionen Lei als Notinvestition bereit. Damit sollen Sofortmaßnahmen finanziert werden, u. a. die Umleitung des Flusses Corund, der während der starken Regenfälle 100 Mal mehr Wasser geführt hatte als gewöhnlich, und Arbeiten in der Mine selbst, damit die unterirdischen Zugänge wieder in Sicherheit genutzt werden können. B. U.

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren am Freitag, den 6. Juni, 12 Uhr, und am Samstag, den 7. Mai, 19 Uhr, Brita Falch Leutert und Jürg Leutert an mehreren Tasteninstrumenten. Mit diesem Konzert wird auch die Sommersaison eröffnet, die bis zum 20. Dezember d. J. vom Hermannstädter Bürgermeisteramt unterstützt wird. (BU)

Sunbreak-Festival

Hermannstadt. – Das Sunbreak-Festival findet ab heute bis Sonntag am Großen Ring statt. Der Eintritt ist frei. Es konzertieren Inna, Paraziţii, Andi Moisescu (DJ Set), Phoenix Transsylvania & Symphonic Orchestra (Dirigent Remus Grama). Für Stimmung sorgen u. a.: K-LU, Bully, Soceron, Cipi Hampu, FunkyDrop und Calibro. Für Straßenperformances sorgen Young Till Death & Pulsar Sibiu. Street Food, Kinderbereich und Sommergetränke gehören zum Angebot. Programm unter https://focus-agency.ro/sunbreak-festival/. (RS)

Heimattag in Dinkelsbühl

Dinkelsbühl. – Unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“ veranstaltet der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland den 75. Heimattag vom 6. bis 9. Juni in Dinkelsbühl. Die Journalistin und Historikerin Hannelore Baier wird mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet und die Leiterin des ,,Dr. Carl-Wolff“-Altenheims in Hermannstadt, Ortrun Rhein, nimmt die Carl-Wolff-Medaille entgegen.

Das detaillierte Programm ist unter www.siebenbuerger.de zu finden.

Lavendelfest

Hermannstadt. – Ein Lavendelfest findet vom 6. bis 9. Juni auf dem Kleinen Ring statt, täglich zwischen 10 und 21. Uhr. Angeboten werden Handmadeprodukte aus und mit Lavendel. (RS)

Blumen auf den Treppen

Hermannstadt. – Die 5. Auflage des Festivals „Flori pe scări” (Blumen auf den Treppen) findet vom 7. bis 9. Juni auf dem Fingerlingsplatz/Piaţa Aurarilor statt. Blumen und Handmade-Produkte können zwischen 10 und 22 Uhr gekauft werden. Näheres zu den Angeboten des Festivals unter www.facebook.com/floripescaripiataaurarilor. (RS)

Fahrrad-Gottesdienst

Hermannstadt. – Einen Fahrrad-Gottesdienst veranstaltet der Gemeindeverband Hermannstadt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien am Pfingstmontag, dem 9. Juni d. J. auf Initiative und unter der Leitung von Pfarrer Klaus Martin Untch. Treffpunkt ist um 10 Uhr die evangelische Stadtpfarrkirche in Hermannstadt. Von hier geht es per Fahrrad zu den einzelnen Stationen: 1. Großscheuern, 11 Uhr; 2.: Hahnbach, 11.45 Uhr. Der Abschlussgottesdienst findet um 12.30 Uhr in Stolzenburg statt. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein bei Holundersirup, Knabberzeug und Gebäck. Die Rückfahrt wird individuell gestaltet. (BU)

Kaffeenachmittag am 10. Juni

Hermannstadt. – Der Kaffeenachmittag des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) findet am Dienstag, den 10. Juni, 14 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH statt. Dabei präsentiert der Landwirt Karl Hann aus Kerz einen Vortrag mit dem Titel „Biologisch Gärtnern? Selbstverständlich!”. (BU)

Buchvorstellung am 13. Juni

Hermannstadt. – Die deutsche Fassung des Romans „Rubla, locul fără umbră” (Rubla, Ort ohne Schatten), die im Honterus-Verlag erschienen ist, wird am Freitag, den 13. Juni, 17.30 Uhr, im Beisein der Autorin Mariana Gorczyca und der Übersetzerin Beatrice Ungar im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt vorgestellt. Moderiert wird die Veranstaltung von Verlagsleiter Benjamin Józsa. (BU)

Sticken im Bischofshaus

Hermannstadt. – Eine besondere Werkstatt bietet die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) am Samstag, dem 14. Juni d. J., ab 9 Uhr im Bischofshaus in Hermannstadt (Gen. Magheru Nr.4) an. Unter der fachkundigen Anleitung von Liane Junesch sind alle Interessierten eingeladen, zu sticken und in Gemeinschaft kleine Kunstwerke zu erschaffen. Ob für Trachtenteile, Tischtücher, als Zierelemente auf einem Kleidungsstück oder einer Tasche, mit dem Plattstich können schöne Details gezaubert werden. Die Teilnahme beruht exklusiv auf Anmeldung, die bis zum 12. Juni in der Geschäftsstelle der Frauenarbeit telefonisch unter 0721-33.00.52 (+WhatsApp) oder per E-Mail unter office@frauenarbeit.ro entgegengenommen werden kann.

Ärzte auf Konzertreise

Hermannstadt. – Der Süddeutsche Ärzte-Chor und das Süddeutsche Ärzte-Orchester befinden sich auf Tournee in Rumänien. Sie konzertieren am Donnerstag, dem 12. Juni, 19.30 Uhr in der Klausenburger Michaelskirche, am Freitag, dem 13. Juni, 20.30 Uhr in der Mondkirche in Großwardein/Oradea und am Samstag, dem 14. Juni, 20.30 Uhr in der Römisch-Katholischen Kirche in Hermannstadt. Der Eintritt ist bei allen Konzerten frei, Spenden werden für lokale Vereine gesammelt. In Hermannstadt gehen sie an das Kinderhospiz des Dr. Carl Wolff-Vereins. (RS)

Pädaschüler auf der Bühne des Gong-Theaters

Hermannstadt. – Das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt lädt zur Theaterpremiere „Spiele(n) im Olymp”, einem Kooperationsprojekt mit dem Kinder- und Jugendtheater Gong und dem Pädagogischen Lyzeum am Dienstag, den 17. Juni, 17 Uhr, im Gong-Theater ein.

Seit Jahrtausenden faszinieren Mythen die Menschheit – besonders jene der griechischen Antike: voller Humor, Dramatik und zeitloser Fragen nach Liebe, Mut und dem eigenen Schicksal. Was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler diese uralten Geschichten neu erzählen? Die Klasse IX-E des Pädagogischen Lyzeums hat sich dieser Herausforderung gestellt. Seit März treffen sich die Jugendlichen regelmäßig im Gong-Theater, in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt und mit Unterstützung des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen. Mit Kreativität, Spielfreude und einem Hauch göttlicher Inspiration ist ein eigenes Theaterstück entstanden: Spiele(n) im Olymp. (CB)

Transilvanian Brunch

Hermannstadt. – Das nächste „Transilvanian Brunch” findet am 21. Juni in Tarteln/Toarcla, Kreis Kronstadt, statt. Die Teilnahme kostet 150 Lei bzw. 30 Euro, Reservierungen unter booking.mytransylvania.ro/location/toarcla-jud-brasov. Im Programm: 11-13 Uhr: Brunch mit lokalen saisonalen Spezialitäten im Innenhof der Kirchenburg; 13-15 Uhr: Besichtigung der Kirche, Chorkonzert, Wanderung; 15-16 Uhr: Workshops für Kinder und Erwachsene. (RS)

Gesangworkshop geplant

Holzmengen/Hosman. – Das Team der Alten Mühle/Moara Veche in Holzmengen organisiert Anfang August einen Intensivkurs mit 30 Unterrichtsstunden für ukrainischen mehrstimmigen Gesang, geleitet von der Sängerin und Stimmtrainerin Ana Ochrimtschuk. Der traditionelle Gesang der Ukraine beruht auf einer offenen, direkten Art zu singen, so wie er heute nur noch in wenigen Teilen Europas zu hören ist. Diese Art zu singen stammt aus vorchristlichen Zeiten. Näheres unter www.moara-veche.ro/de/. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR 2, Dienstag, 3. Juni, 13-13.30 Uhr: Maisingen in Michelsberg; Traditionelles Brotrezept; Musik und gute Laune

TVR Cultural, Mittwoch, 4. Juni, 12.30-13.00 Uhr, „Kultur um 2”: Themen mit S.E. Dr. Peer Gebauer – Botschafter der BRD in Bukarest.

TVR 1, Donnerstag, 5. Juni, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Schule mal anders; Chortreffen 2025; Brukenthalschüler zu Gast beim TVR; Begegnung auf dem Huetplatz in Hermannstadt.