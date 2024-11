Premiere in der Stadtpfarrkirche

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2888



Am vergangenen Freitag erlebten die bei der Mittagsmusik und bei dem Abendgebet Anwesenden in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt eine Premiere. Erstmals trat hier der Coventry Cathedral Girls Choir unter der Leitung von Luke Fitzgerald auf und begeisterte mit einer klaren, hellen Darbietung. Zu Gehör brachte der Klangkörper Werke von Gabriel Fauré, Sigrid Karg-Elert, Felix Mendelssohn, Johann Sebastian Bach, Simon Lole und John Ireland. An der Sauer-Orgel konzertierte David Rice. Der Gastauftritt des Mädchenchores fand im Rahmen einer Rumänien-Tournee statt. Eine erste Verbindung zwischen der Coventry Cathedral und Hermannstadt war schon kurz nach der Wende entstanden: Amanda und Steven Hughes vom Hawkesley Christian Trust gründeten hier eine Nagelkreuzgesellschaft, die sich für die Versöhnung zwischen den Konfessionen einsetzt. Ein Nagelkreuz steht seither auf dem Altar der Johanniskirche. Das Nagelkreuz ist das Symbol der Kathedrale in Coventry, die sich seither für Versöhnungsarbeit weltweit einsetzt.

Foto: Beatrice UNGAR