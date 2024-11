Orizont 50

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2888



Unter diesem Titel feiert der Hermannstädter Fotoklub Orizont mit einer Sonderausstellung, die am Sonntag, dem 27. Oktober, im Touristeninformationszentrum im Rathaus am Großen Ring eröffnet worden ist, 50 Jahre seit seiner Gründung. Gezeigt werden in der von Radu Stănese kuratierten Ausstellung, die bis zum 6. November d. J. zu besichtigen ist, Fotos der inzwischen verstorbenen Gründer des Fotoklubs, Gheorghe Lăzăroiu (EFIAP) und Fred Nuss (AFIAP), sowie der Klubmitglieder Alexandru Moga, Andrei Lupu, Dan Kamner, Dan Șușa, Jenő Major, Louis Guermond, Oscar Iustin (AFIAP), Radu Stănese (EFIAP), Sergiu Jereb, Sigrid Cîrjan, Virgil Simionescu, Die Ausstellung ist ein Projekt im Rahmen des Hermannstädter Internationalen Fotosalons, der seine Tore am 17. November im Armeehaus öffnen wird.

Foto: Beatrice UNGAR