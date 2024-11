DFDR-Delegation zu Gast

Teile diesen Artikel

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis hat am Freitag, dem 25. Oktober, eine 26-köpfige Delegation des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien in seiner Residenz im Cotroceni-Palast empfangen. Es handelte sich um Angestellte der Forumsgliederungen, Vorstandsmitglieder des DFDH, freie Mitarbeiter, gewählte Stadträte, die der Einladung des Hermannstädter Forums Folge geleistet haben, den Staatspräsidenten zu besuchen, der sich auch entsprechend Zeit genommen hat für einen eineinhalbstündigen Austausch und eine Führung durch Cotroceni. Foto: presidency.ro