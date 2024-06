Jugendliche Vielfalt

Teile diesen Artikel

,,Klick Seeelfiiiee!!!“ im Hermannstädter Gong-Theater

Ausgabe Nr. 2871

Der Theaterjugendclub feierte am 16. Juni mit dem Stück „Klick Klick Seeelfiiiee!!!“ eine gelungene Premiere im Kinder- und Jugendtheater Gong. Unter der Leitung von Anne Herrmann, Adrian Prohaska und Eliza Păuna haben zehn talentierte Jugendliche in den letzten Monaten eigene Texte verfasst und Szenen improvisiert, die die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Facetten der Jugendidentität, Herausforderungen der sozialen Medien sowie persönliche Ängste und Sorgen der Figuren nahmen.

In „Klick Klick Seeelfiiiee!!!“ treffen unterschiedlichste Charaktere aufeinander, die allesamt zu einem Geburtstag eingeladen sind. Von Vergesslichkeit bis zu überladener Energie, von Selbstzweifeln bis zu eingebildeter Schönheit – jede Figur ist einzigartig und trägt zur Vielfalt der Gruppe bei. Ein roter Faden durch das Stück ist die Rolle des Handys, das in verschiedenen Szenen auf unterschiedlichste Weise eingesetzt wurde. Von humorvollen Momenten bis zu emotionalen Höhepunkten, wie einem Brief aus der Zukunft mit Ratschlägen des älteren Selbst, bietet „Klick Klick Seeelfiiiee!!!“ eine vielschichtige Betrachtung der Jugendlichen von heute, ihrer Herausforderungen und Träume für die Zukunft. Durch eine kreative Mischung aus Humor und Tiefsinnigkeit gelang es den jugendlichen Darstellern, diese Themen auf eine Art und Weise darzustellen, die gleichermaßen das Publikum unterhielt und zum Nachdenken anregte.

Besonders hervorzuheben ist die großartige Leistung der jungen Schauspielerinnen und Schauspieler Amalia Maria Papp, Ana Knochner, David George Mahl, Dragoș-Andrei Drăghici, Eric-Mihai Mocean, Finlay Chalmers Trewby, Maria Isabel Pascu, Sarah Maria Gergely, Timotei Pop und Tudor Simon Mahl, die ihre Charaktere mit Authentizität und Engagement zum Leben erweckten. Der Theaterjugendclub ist ein Projekt des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt in Kooperation mit dem Theater Gong, das vom Institut für Auslandsbeziehung unterstützt und mit Mitteln des Departments für Interethnische Beziehungen Rumänien finanziert wird.

Insgesamt ist „Klick Klick Seeelfiiiee!!!“ nicht nur eine gelungene Aufführung, sondern auch ein tolles Beispiel der kreativen Jugendkultur in Hermannstadt. Die Jugendlichen haben mit viel Engagement und Fantasie ein Stück geschaffen, das wichtige Themen aufgreift. Dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt und dem Gong-Theater ist es mit diesem Projekt gelungen, Jugendlichen eine Stimme zu geben.

Finya LUSTINA