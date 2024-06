Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2868

Liebe Leserinnen und Leser der Hermannstädter Zeitung,

Sonntag, den 9. Juni 2024, sind Europa- und Kommunalwahlen in Rumänien. Bitte gehen Sie wählen! Jede Stimme zählt!

Wichtig ist, daß die europafeindlichen Extremisten gestoppt werden. Europa ist und bleibt unser Zuhause.

In Hermannstadt haben wir Frau Astrid Fodor als Bürgermeisterkandidatin und Herrn Paul Kuttesch als Kandidaten für den Vorsitz des Kreisrates. Wir haben vollständige Listen für den Stadt- und Kreisrat. Wir haben Kandidaten auch in Mediasch, Agnetheln und Heltau. Es ist also normal, dass wir diese wählen!

Wir wählen für unsere Zukunft. Also bitte zur Wahl gehen!

Ihr Paul-Jürgen Porr

Vorsitzender des DFDR

Wichtig:

Die Wahllokale sind am Sonntag, dem 9. Juni 2024 von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Bei großem Andrang dürfen die Wahllokale bis 23.59 Uhr geöffnet bleiben.