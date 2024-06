Ein bunter Veranstaltungsfächer

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2868

Das Programm und das Festabzeichen zum Großen Sachsentreffen 2024 sind da!

„Heimat ohne Grenzen“ lautet das Motto des Großen Sachsentreffens 2024. Das Programmheft und die Festabzeichen zum Großen Sachsentreffen sind ab sofort auch in Hermannstadt zu erwerben. Das Heft umfasst neben den Veranstaltungen am Festwochenende vom 2. bis 4. August auch das Rahmenprogramm, das vom 26. Juli bis 11. August 2024 rund um Hermannstadt und in ganz Siebenbürgen angeboten wird.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Rahmen des Großen Sachsentreffens, das unter der Schirmherrschaft von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis steht, erfolgt aufgrund des Erwerbs eines Festabzeichens. Dieses und das Programmheft können entweder beim Sachsentreffen vor Ort an den Infoständen am Großen Ring oder im Vorfeld beim Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt erworben werden (im Sekretariat des DFDH bei Anita Pavel). Der Preis beträgt 80 Lei. Forumsmitglieder zahlen 20 Lei.

Der Online-Veranstaltungskalender ist freigeschaltet unter sieben buergenforum.ro.

Nach dem Erfolg der Großveranstaltung im Jahr 2017 rechnen die Veranstalter – das Siebenbürgen-

forum, die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien, der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen, die Saxonia-Stiftung, der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland und der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich – auch in diesem Jahr mit rund 10.000 Teilnehmern. Es werden Gäste aus Deutschland und Österreich, aber auch Gruppen aus den USA und Kanada erwartet.

Auf dem Fest wird es einen bunter Veranstaltungsfächer geben, angeboten von Jugendgruppen, siebenbürgisch-sächsische Volkstanzgruppen, Blaskapellen, Chöre, Foren, Kirchengemeinden, Heimatortsgemeinschaften, Kreisgruppen und andere Vereine. Geplant sind Konzerte, Theater- und Volkstanzaufführungen, Filmvorführungen, Ausstellungen, Stadtführungen und vieles mehr.

Eine Ausstellung wird sich dem 800. Jubiläum des Andreanums von 1224 widmen, in dem der König von Ungarn die Rechte und Pflichten der Siebenbürger Sachsen festhalten ließ und welches die Basis für die Ansiedlung darstellt. Ein Highlight des Treffens ist das Konzert mit Peter Maffay, das am 4. August, 20 Uhr, am Großen Ring stattfinden wird.

Aurelia BRECHT