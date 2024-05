Teile diesen Artikel

Neueste Sportanlage ,,Obor” eröffnet

Ausgabe Nr. 2866

Die Stadtverwaltung von Hermannstadt eröffnete am 10. Mai die Sportanlage „Obor” im Beisein u. a. von Bürgermeisterin Astrid Fodor und Generaldirektor Emanuel Toma und des technischen Direktors Andrei Toma seitens der Firma SC Atlas Sport SRL aus Neumarkt, die die Arbeiten ausgeführt hat, sowie von vielen Sportliebhabern. Die neue Anlage erstreckt sich auf einer Fläche von 23.000 Quadratmetern, wobei sich die Investition auf 12,7 Millionen Lei belief. „Es ist die Fortsetzung einer Strategie, eines Konzepts”, betonte Bürgermeisterin Astrid Fodor. „Vor Jahren haben wir damit angefangen, ernsthafte Investitionen in die Sportinfrastruktur zu tätigen”.

Fodor erinnerte in ihrer Ansprache an die verschiedenen Etappen. Zuerst wurden die Fußballfelder neben dem Stadion im Erlenpark angelegt, dann die 12 Workout-Plätze in den Stadtvierteln von Hermannstadt, gefolgt von den zehn Sportplätzen an Schulen, die nach dem Unterricht und am Wochenende von Kindern aus den Vierteln genutzt werden können, dann der Skatepark für „diejenigen die Adrenalin mögen”. Es folgte die Sport- und Freizeitanlage am Bindersee, wo Wakeboard betrieben werden kann und dann das „größte Ziel”, das städtische Stadion und nun die Sportanlage „Obor” neben dem Flohmarkt an der Ausfallstraße nach Mediasch.

Die meisten Plätze hier können kostenlos genutzt werden, wobei man sich im Vorfeld online anmelden muss. Die einzige Gebühr wird für das große Fußball-Spielfeld erhoben. Hier können offizielle Spiele in der vierten Liga ausgetragen werden und natürlich können auch die Spieler aus der ersten Liga auf diesem Stadion trainieren. „Das ist erst der Anfang”, meinte Fodor. „Wir werden natürlich mit den Investitionen in den Sport fortfahren.”

Das Sportzentrum Obor stellt den Hermannstädtern folgende Spielfelder zur Verfügung: Ein Fußballfeld mit Naturrasen, das für Spiele der vierten Liga zugelassen ist und mit 500 Sitzplätzen, einer Bewässerungsanlage und einem Entwässerungssystem ausgestattet ist, ein Multisportfeld für Basketball und Volleyball, ein Multisportfeld für Minifußball und Handball, zwei Tennisplätze und zwei Tischtennistische.

Die Nutzung der Sportplätze ist kostenlos, jedoch ist eine Reservierung über https://bazesporti ve.sibiu.ro/obor erforderlich. Das Fußballfeld mit Naturrasen kann gegen Gebühr für Trainingseinheiten und Spiele gemietet werden, indem ein Online-Formular ausgefüllt wird.

Alle Plätze sind mit Beleuchtungsanlagen ausgestattet, was die Nutzung der Anlage auch nach Einbruch der Dunkelheit ermöglicht. Genutzt werden können sie täglich von 10 bis 22 Uhr.

Für die Nutzer der Anlage sowie für Fußballmannschaften und Schiedsrichter stehen Umkleideräume und Sanitäranlagen zur Verfügung, einschließlich solcher für Menschen mit Behinderungen. Außerdem wurde ein Bereich mit Schließfächern für die persönlichen Gegenstände der Nutzer eingerichtet.

Zum neuen Sportgelände gehören Grünflächen von über 5.000 Quadratmeter, auf denen 70 Bäume gepflanzt wurden (Wildkastanien, norwegische Purpur-Ahornbäume, sibirische Ahornbäume, Harlekin-Ahornbäume, Rotbuchen, persischer Eisenbaum), gepflasterte Fußwege, Zufahrtsstraßen für Busse, für die auch ein kleiner Parkplatz eingerichtet wurde.

Im Bereich des Sportzentrums wurde öffentliche Beleuchtung mit energieeffizienten LED-Leuchten darunter ein Ambientebeleuchtungssystem installiert. Zusätzlich wurde zur Sicherheit der Nutzer dieses Raums und zur Abschreckung von Vandalismus das Gelände mit einem Videoüberwachungssystem versehen.

Der Zugang zum Sportzentrum Obor erfolgt ausschließlich zu Fuß über die Calea Șurii Mari durch den Skatepark Obor. Empfohlen wird den Hermannstädtern, die hierher kommen möchten, ihr Auto zu Hause zu lassen und öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen, da es Fahrradständer gibt. Falls sie dennoch mit dem Auto kommen möchten, können sie je nach Verfügbarkeit die Parkplätze entlang der Calea Șurii Mari oder diejenigen im Inneren des Skateparks nutzen.

Die Nutzungsrichtlinien für das Sportzentrum „Obor” sind übrigens hier verfügbar: https://bazesportive.sibiu.ro/images/uploads/pdf/HCL_nr.121_2024_.pdf.

Ein Dank galt den Hermannstädter Sportvereinen und Clubs, die positiv auf die Einladung der Stadtverwaltung geantwortet haben und die Eröffnung des Sportgeländes unterstützten: FC Hermannstadt, CSU Sibiu, ACS LSS Voința Sibiu, AFC Quantum Arsenal Sibiu, ACS Champions 2016 Sibiu, ASFC Interstar Sibiu, ACS Alma Sibiu, Asociația Club Sportiv Tenis Club Pamira, FC Inter Sibiu, CSU Andu Sibiu 2014, Club Sportiv Handbal Club Sibiu, Borussia Hermannstadt, ACS Pro Fotbal Sibiu.

Dass das neue Sportgelände gefragt sein wird, ist gewiss, da es bereits für den nächsten Tag die ersten Buchungen gab.

Werner FINK