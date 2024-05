DFDR-Kandidaten bei Lokalwahlen

Teile diesen Artikel

1 Kreisratsvorsitzender, 9 Bürgermeister, 260 Kommunalräte

Ausgabe Nr. 2866

Am 9. Juni d. J. finden in Rumänien Europa- und Kommunalwahlen statt. Die Wahllokale sind von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Jede und jeder Wahlberechtigte in Rumänien erhält fünf Stimmzettel: 1 für die Wahlen ins Europaparlament, 1 für den Bürgermeister der Ortschaft, in dem sie/er den Wohnsitz hat, 1 für den Stadtrat dieser Ortschaft, 1 für den Vorsitzenden des Kreisrats des Landkreises, in dem sie/er den Wohnsitz hat, 1 für den Kreisrat dieses Kreises. Rumänische Staatsbürgerinnen bzw. -bürgerinnen mit Wohnsitz im Ausland können sich nur an den Europawahlen beteiligen. Entsprechend wurden mehr als 900 Wahllokale eingerichtet. Wenn sie auch an den Kommunalwahlen teilnehmen wollen, können sie das nur in Rumänien vor Ort.

In Hermannstadt kandidiert Astrid Fodor für ein weiteres Mandat als Bürgermeisterin. Für das Amt des Kreisratsvorsitzenden kandidiert Paul Kuttesch, übrigens der einzige DFDR-Kandidat für ein solches Amt in diesem Wahljahr in Rumänien. Im Kreis Hermannstadt gibt es komplette Listen für den Stadtrat Hermannstadt (29 Kandidatinnen und Kandidaten) sowie den Kreisrat Hermannstadt (42 Kandidatinnen und Kandidaten).

Die ersten elf Plätze auf der Stadtratliste belegen Astrid Fodor, Gabriel Tischer, Paul Jürgen Porr, Bianke-Marion Grecu, Helmut Lerner, Wolfgang-Alexander Guib, Zeno-Karl Pinter, Paul-Constantin Mezei, Sara Konnerth, Liana-Regina Iunesch und Christoph Raimar Galter.

Auf der Kreisratsliste sind die ersten zehn Paul Kuttesch, Friedrich Gunesch, Christine Manta-Klemens, Andreas Galter, Beatrice Ungar, Romulus Cipariu, Ladislau Ciocan, Cynthia Pinter, Robert Fink und Andreas Tischer. Für DFDR-Kandidaten kann ferner bei der Wahl der Stadträte in Agnetheln/Agnita (3 Kandidaten), Heltau/Cisnadie (5) und Mediasch (5) gestimmt werden.

Im Kreis Kronstadt ging das Ortsforum Kronstadt ein Wahlbündnis ein und hat 4 Kandidaten auf der Liste der Allianz „Uniți pentru Brașov“ (Vereint für Kronstadt). Für die Kreisratswahlen entschied sich das Kreisforum für ein Wahlbündnis mit der „Alianța Dreapta Unită“ (Allianz Vereinigte Rechte), auf deren Liste 2 Vertreter des DFDR stehen. Weitere Kandidatenlisten des DFDR gibt es im Kreis Kronstadt für die Stadträte in Fogarasch (8) und Reps/Rupea (6) sowie die Gemeinderäte in Heldsdorf/Hălchiu (3) und Seiburg/Jibert (1).

Im Kreis Maramuresch wurde eine aus 13 Personen bestehende Forumsliste für den Stadtrat von Oberwischau/Vișeu de Sus aufgestellt.

Im Kreis Temesch kann mit Hademar Böss in Hatzfeld/Jimbolia ebenfalls ein Kandidat des DFDR zum Bürgermeister gewählt werden, auch gibt es für den Hatzfelder Stadtrat eine komplette Liste mit 19 Kandidaten. Ebenfalls für Banater Stadträte und zwar jene in Busiasch und in Detta kandidieren 9 bzw. 3 Forumsmitglieder. Weitere Forumslisten gibt es für den Gemeinderat Billed und Otelek (jeweils 4 Kandidaten).

Die Sathmarer Schwaben haben auch diesmal die meisten Bürgermeisterkandidaten und zwar insgesamt 7. In der Gemeinde Kalmandi/Cămin stellt sich Imre Sütö von Seiten des Forums zur Wahl, in Kaplau/Căpleni heißt der Kandidat Helmut Hauler, in Fienen/Foeni ist es Andrea Káló, in Petrifeld/Petrești kandidiert Otto Marchis für ein weiteres Mandat, der Bürgermeisterkandidat des Forums in Stanislau/Sanislău ist Stefan Kremer, in Turterebesch/Turulung stellt sich Gheorghe Gyakon erneut zur Wahl und in Schinal/Urziceni kandidiert Erwin Dan. In diesen Orten gibt es selbstverständlich auch Kandidatenlisten des Forums mit jeweils 10 Kandidaten für die Gemeinderäte. Für Listen des Deutschen Forums mit jeweils 10 Kandidaten kann ferner in Maitingen/Moftin, Bildegg/Beltiug und Terebesch/Terebești gestimmt werden.

DFDR