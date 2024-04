Thema Wahlen im Mittelpunkt

Teile diesen Artikel

Pressemitteilung zur Vorstandssitzung des DFDR

Ausgabe Nr. 2862

Zu einer außerordentlichen online-Beratung traten die Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) am Mittwochnachmittag, dem 17. April, zusammen. Wichtigster Tagesordnungspunkt waren die Kommunal- und die Parlamentswahlen. An der vom DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul Jürgen Porr geleiteten Tagung nahmen Repräsentanten aller fünf Regionalforen, der Forums-Stiftungen und ADJ sowie der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț und Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu teil.

Den Berichten aus den Regionalforen zufolge, wird das DFDR im Kreis Temesch/Timiș Kandidatenlisten in fünf Ortschaften aufstellen. In Nordsiebenbürgen werden im Kreis Sathmar/Satu Mare sieben DFDR-Vertreter für ein Bürgermeistermandat antreten, in insgesamt 12 schwäbischen Gemeinden kandidieren Forumsvertreter für den Kommunalrat und eine Forumsliste wird es auch für den Stadtrat von Oberwischau/Vișeu de Sus (Kreis Maramuresch) geben. In Siebenbürgen sind die Forums-Vertreter in der Stadt Kronstadt/Brașov eine Wahlallianz mit der USR eingegangen, Forumslisten werden in weiteren Gemeinden gevotet werden können. Im Kreis Hermannstadt/Sibiu wird das Deutsche Forum Kandidaten für das Bürgermeisteramt des Kreisvorortes Hermannstadt sowie den Kreisratsvorsitz haben und desgleichen vollständige Listen für den Stadt- und den Kreisrat sowie wahrscheinlich auch für die Stadträte in Agnetheln/Agnita, Mediasch und Heltau/Cisnădie. In den Einzugsgebieten der Regionalforen Altreich und Bukowina wird es keine Listen des Forums bei den Kommunalwahlen geben.

Der Abgeordnete Ovidiu Ganț hatte für das DFDR als Organisation der nationalen Minderheiten die Repräsentanz in den Wahlbüros der Kreise Kronstadt, Hermannstadt und Sathmar zugesprochen erhalten, von wo zwischenzeitlich die Bestätigung erhalten wurde, dass ein DFDR-Vertreter designiert werden soll. Besprochen worden ist sodann die finanzielle Abwicklung der während der Wahlen getätigten Ausgaben.

Desgleichen besprochen wurde die Kandidatenliste für die Parlamentswahlen. Dr. Porr schlug vor, MP Ganț erneut auf Platz 1 der Liste zu setzen, Vorschlag, dem alle fünf Regionalforumsvorsitzenden zustimmten. Der Abgeordnete dankte für das erneute Vertrauen und hob die gute und enge Zusammenarbeit mit allen Forumsvertretern hervor. Die Liste ergänzen werden Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu, Andrea Rost und Christine Manta-Klemens.

Im weiteren Verlauf informierte Dr. Porr, dass Christiane Cosmatu den Vorsitz des Bukarester Forums abgetreten hat und dankte ihr für die im Bildungsministerium und im Forum geleistete Arbeit. Den Vorsitz des Bukarester Forums hat Christian Töpfer übernommen. Ferner berichtete er über den Beitritt der bisherigen Vizebürgermeisterin Corina Bokor während der Wahlkampagne zur PSD ohne das Forum, das sie aufgestellt hatte, zu informieren. Folglich entzog das DFDR ihr das politische Vertrauen und schloss sie aus seinen Reihen aus. Zum Vizebürgermeister ad interim wurde Helmut Lerner gewählt. MP Ganț unterstrich diesbezüglich, dass jeder Vertreter des DFDR sein Amt der Gemeinschaft und dem Forum zu verdanken hat und nicht als Privatperson antritt, folglich auch nicht eigene Wege gehen kann.

Ferner erinnerte er daran, dass der 21. April per Gesetz zum Tag der rumänisch-deutschen Freundschaft erhoben wurde und teilte mit, dass das Parlamentsgebäude an jenem Abend in den Farben der deutschen Flagge angestrahlt wird, die Fahnen der beiden Staaten am Freundschaftstag an öffentlichen Gebäuden also auch an Forumssitzen gehisst oder ausgehängt werden können. DFDR