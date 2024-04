Singfreudige unter sich

Teile diesen Artikel

Erfolgreiche Veranstaltung der Frauenarbeit der EKR

Ausgabe Nr. 2859

Zum Singen im Frühling hatte die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (FA der EKR) für Samstag, den 23. März, in die Aula des Protestantisch-Theologischen Instituts in der Schewisgasse/Bd. Victoriei in Hermannstadt eingeladen.

23 Singfreudige folgten dieser Einladung zum generationenübergreifenden Frühlingssingen unter der Leitung der Kirchenmusikerin Edith Hajnalka Toth. Sie kamen aus Mediasch, Großpold, Heltau und Hermannstadt bekannte Lieder zu singen und neue zu erlernen. „Det Frähjohr“ verwöhnte mit besonderen Klängen und herrlichem Wetter. Sonnenstrahlen durchfluteten den Raum und durch die offenen Fenster drangen warme Luft und fröhliches Vogelgezwitscher. Die musikalische Palette reichte vom „Dank für diesen Tag“, über „Iac-aşa“ und englische Segenslieder bis zum „Jahreszeitenlied“.

Die Teilnehmenden folgten der vertonten Einladung: „Lass die Sonne in dein Herz“ und ließen sich mitreißen, denn „E Liedchen hälft ängden“. Zum reichhaltigen Programmablauf gehörten musikalische Einheiten mit verschiedensprachigen Liedern und Kanons, mit mehreren Instrumenten, mit gemeinsamem Singen und Musizieren, Bewegung, Lachen und Freude an der Gemeinschaft. „Es war so schön“ war nach dem Mittagessen vielfach zu hören. Bei strahlender Sonne, mit Sonne im Herzen und diesem Lied als Ohrwurm verabschiedeten sich die Jugendlichen und begaben sich erfüllt auf den Heimweg, während die Erwachsenen noch Lieder einübten, mit denen sie nachmittags die Gottesdienstbesucher im Dr. Carl Wolff-Altenheim erfreuten.

Diese Singtage sind zur Tradition geworden, die Vorfreude auf das nächste gemeinsame Singen ist groß. Dazu wird die Frauenarbeit dann im Frühjahr 2025 einladen.

FA der EKR