Schüleraustausch – eine neue, schöne Erfahrung

Zwischen dem 2. und dem 9. März d. J. wurde Hermannstadt ein Zuhause für 18 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, die an einem Austauschprojekt mit Neuntklässlern der Brukenthalschule teilgenommen haben. Die Partnerschaft mit der Oskar-Paret-Schule aus Freiberg am Neckar besteht schon seit mehr als 10 Jahren. Sie wird in Deutschland von Frau Ute Haiser und Frau Katharina Collmer organisiert, wobei an unserer Schule Frau Delilah Florea und Frau Diana Dumitrescu zuständig sind.

Als man sich am Samstagabend zum ersten Mal am Hermannstädter Flughafen traf, hatte jeder Schüler verschiedene Erwartungen und Wünsche für die kommende Woche. Allen war jedoch klar, dass keiner der nächsten sieben Tage unserem Alltag gleichen wird.

Am Sonntag war es nach wochenlangem Chatten endlich möglich, den Partnerschülern mit unseren Familien etwas von unserer Kultur, unserem Lebensstil und unserem Land zu zeigen.

Montag war wie gewohnt Schulzeit. Egal ob Rumänisch, Deutsch, Physik oder Biologie, unsere Partner haben in unseren Unterrichtsstunden immer mitgemacht; auch nach der Schule gab es verschiedene Aktivitäten. In den kommenden Tagen konnten wir uns gegenseitig besser kennenlernen. Von Ausflügen und Striezel-Backen bis Klettern und Feiern war alles dabei, was man erleben wollte. Wir alle versuchten unseren Austauschschülern Siebenbürgen und Rumänien von ihren besten Seiten zu zeigen. Das Erkunden unserer Heimat eröffnete auch uns einen neuen Blickwinkel und zeigte uns, wie andere unseren Alltag sehen.

Die Woche ging leider zu schnell zu Ende. Am Samstagnachmittag, nach einem tränenreichen Abschied, flogen die Austauschschüler und -Schülerinnen nach Deutschland zurück.

Zurückblickend hat jeder von uns eine unterschiedliche Erfahrung gemacht, kann auf verschiedene Höhepunkte und Lieblingsmomente zurückblicken. Wir haben viele lustige Geschichten zum Weiter- und Wiedererzählen gesammelt. Unsere Vorfreude auf die Woche in Deutschland, im nächsten Schuljahr, ist jetzt schon sehr groß.

Stephanie DENGEL, 9C