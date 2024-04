Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2859



Schon zu einem festen Termin im Kalender ist das Ostermontagstreffen geworden, welches alljährlich von der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Michelsberg veranstaltet wird. So fanden auch heuer wieder zahlreiche Michelsberger und Gäste von Nah und Fern den Weg auf die mehr als 800 Jahre alte Burg, welche über der schmucken Ortschaft am Silberbach thront. Nach einer kurzen Andacht in der romanischen Basilika, die von Pfarrer Stefan Cosoroabă gehalten wurde, konnten Jung und Alt die siebenbürgisch-sächsischen Traditionen des Eierschippelns und des Bespritzens pflegen. Während die große Kinderschar ihre helle Freude daran hatte, beim Eierschippeln ihre Ostereier eine Holzrinne um die Wette herunterzurollen, konnten Jungen und Männer ihre „Röschen bespritzen“. Dabei wurden alle Gäste kulinarisch mit hausgemachtem Eierlikör und mit Mehlspeisen wie Hanklich und Strietzel verwöhnt. Somit bot das Treffen erneut eine Möglichkeit der Traditionspflege in Gemeinschaft. So konnte, bei sommerlichen 28 Grad, der Schleier des Sahara-Staubs zwar den Blick auf die Fogarascher Berge trüben, jedoch nicht die gute Stimmung aller Anwesenden. Text: Fabian LUTSCH; Foto: Beatrice UNGAR