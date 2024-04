Neuer Vizebürgermeister

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2861



Nachdem die als Vertreterin des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien 2020 zur Stadträtin und danach zu Hermannstadts Vizebürgermeisterin gewählte Corina Bokor zur Sozialdemokratischen Partei Rumäniens (PSD) übergetreten ist, hatten Vertreter des Hermannstädter Forums, des Siebenbürgenforums und des Landesforums am 3. April beschlossen, ihr die politische Unterstützung zu entziehen. In einer außerordentlichen Sitzung des Hermannstädter Stadtrats am 12. April erfolgte ihre Amtsenthebung und die Wahl eines neuen Vizebürgermeisters in der Person von Helmut Lerner, der seit 15 Jahren DFDR-Stadtrat in Hermannstadt ist. Unser Bild: Der frischgewählte Vizebürgermeister Helmut Lerner (Bildmitte) bedankt sich für das Vertrauen, Stadträtin Bianke Grecu (links) und Stadtrat Zeno-Karl Pinter zollen Beifall. Foto: Silvana ARMAT