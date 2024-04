MTB-Wettkampf

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2861



Die 10. Auflage des Mountainbike-Wettkampfes Triada MTB fand am 13. und 14. April in und um Freck/Avrig statt. Der 13. April war den Kindern zwischen 5 und 14 Jahren vorbehalten (Bild unten). Am 14. April ging es ans Eingemachte auf folgenden nach den Sponsoren benannten Trassen: Geiger Schwarz (68 km), Tiemme Rot (30 km), Urgo Blau und GLS Gelb (18 km). Das Rennen auf der Schwarzen Trasse galt auch als erste Etappe des Rumänienpokal-Wettkampfes im Cross Country Marathon (XCM). Nähere Auskünfte unter www.triadamtb.ro Unser Bild oben: Auf das Siegerpodium der Schwarzen Trasse radelten in der Kategorie Elite Männer: 1. Malnasi Joszef-Attila (ACS Velocitas), 2. Patrick Pescaru (CSU Tg. Mures), 3. Husariu Alexandru-Sabin (Dinamo-BikeXpert-Superbet). Foto: Tibi HILA