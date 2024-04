Moderne Schule fertig eingerichtet

Teile diesen Artikel

260 Kinder werden im neuen Zentrum für inklusive Bildung lernen können

Ausgabe Nr. 2860

260 Kinder mit unterschiedlichen besonderen Bedürfnissen aus Stadt und Kreis Hermannstadt werden ab dem kommenden Schuljahr in dem neuen Schulzentrum für inklusive Bildung Nr. 1 (Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1/CSEI 1) lernen können. Der Hermannstädter Kreisrat hat dafür das Gebäude der Allgemeinschule Nr. 22 neben der Psychiatrieklinink komplett sanieren lassen, und mit einem neuen Trakt und einer Sporthalle erweitert. Der Gesamtwert der Investition beläuft sich auf knapp 13,5 Millionen Lei, von denen 9,24 Millionen Lei aus nicht rückzahlbaren Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020 stammen.

Die Schule befindet sich in der Nähe der „Dr. Gheorghe Preda”-Psychiatrieklink. Hier sollen die Kinder lernen, die zurzeit in drei verschiedenen Gebäuden in Hermannstadt den Kindergarten oder die Schule besuchen.

Das größte Gebäude befindet sich Auf der Kleinen Erde/Str. Filarmonicii Nr. 18 in Hermannstadt, einem vor 130 Jahren errichteten Gebäude, das nicht an die besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden kann – einige Schülerinnen und Schüler müssen von ihren Eltern in die Klassenräume getragen werden, weil man hier keinen Aufzug einbauen kann – und über unzureichende Unterrichtsräume und medizinische Einrichtungen verfügt.

Außerdem gibt es einen Kindergarten für schwerbehinderte Kinder in Hermannstadts Unterstadt Am Schiffsbäumel/Str. Plopilor und mehrere Klassenräume in einem Gebäude der Psychiatrieklinik für jene Kinder, die für längere Zeit im Krankenhaus untergebracht sind.

Im neuen Zentrum stehen den Kindern zur Verfügung: 29 Klassenzimmer, 4 logopädische Praxen, eine schulmedizinische Praxis, ein Kunsttherapieraum, ein sensorischer Raum, eine kinesiotherapeutische Praxis mit Erholungsbad, ein Montessori-Raum, ein Computerraum, eine Übungswerkstatt (Nähen, Handarbeit), ein Spielfeld und eine Turnhalle und zwei Entspannungsräume für Kinder mit Autismus.

Die Räumlichkeiten wurden im Rahmen des Projektes auch komplett eingerichtet, umziehen dürfen die Kinder, laut eines Beschlusses des Bildungsministeriums, allerdings nur zu Beginn des Schuljahres 2024/2025, bedauert der Schulleiter Dan Kondort. Eingerichtet werden müssen noch der Schulhof und die Umzäunung.

Der Hermannstädter Kreisrat hat auch für das Schulzentrum für inklusive Bildung in Mediasch nicht rückzahlbare europäische Mittel erwerben können, die Modernisierungsarbeiten sollen in den nächsten Wochen ebenfalls abgeschlossen werden. Hier lernen 140 Kinder aus Ortschaften aus dem Norden des Landkreises.

Aus eigenen Mitteln saniert, ausgebaut und neu ausgestattet hat der Hermannstädter Kreisrat den Trakt 1 des Zentrums für Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen in Talmesch.

Ruxandra STĂNESCU