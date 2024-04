John Malkovich und Mikhail Baryshnikov

Teile diesen Artikel

Höhepunkte des 31. Internationalen Theaterfestivals auf einen Blick

Ausgabe Nr. 2862

Die 31. Auflage des Hermannstädter Internationalen Theaterfestivals (FITS) findet dieses Jahr vom 21.-30. Juni statt und bietet unter dem Motto „Freundschaft“ (Prietenie/Friendship) laut Festivalleiter Constantin Chiriac Theatervorstellungen, Shows, Tanzeinlagen und Konzerte der besonderen Art. Seit Freitagmittag (19. April) hat der Kartenvorverkauf online und in der Theateragentur begonnen und inzwischen sind acht Vorstellungen schon ausverkauft. Die Preise für ein Ticket variieren zwischen 30 und 150 Lei.

Das Highlight der diesjährigen Ausgabe des Theaterfestivals ist der Auftritt des berühmten US-amerikanischen Schauspielers John Malkovich, der am 26., 27. und 28. Juni in dem Stück „In the Solitude of Cotton Fields“ zusammen mit der litauischen Schauspielerin Ingeborga Dapkūnaitė zu sehen sein wird. Die Vorstellung ist an allen drei Tagen ausverkauft. Der mehrfach preisgekrönte und Oscar-nominierte Schauspieler bekommt auch einen Stern auf der Ruhmesmeile im Harteneckpark.

Weitere Schauspieler, Regisseure, Choreographen und Autoren gesellen sich zu den anderen 63 Namen, die bereits auf der Ruhmesmeile vertreten sind. Es handelt sich außer Malkovich um die deutsche Regisseurin Susanne Kennedy, die belgische Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker, den in Griechenland geborenen Theaterregisseuren und Präsidenten des Internationalen Olympischen Theaterkomitees Theodoros Terzopoulos, die weltberühmte Filmschauspielerin Isabelle Adjani, den in Rumänien geborenen Regisseuren David Esrig und den norwegischen Dramatiker Jon Fosse, der 2023 den Literaturnobelpreis erhalten hat.

Offiziell eröffnet wird das Internationale Theaterfestival mit einem Konzert des „Madrigal“-Chors am Freitag, dem 21. Juni, um 19 Uhr, im Hof des Geschichtsmuseums (Altemberger Haus). Um Mitternacht ist statt des Feuerwerks eine besondere Drohnenshow mit „intelligenten Lichtern“ geplant. Constantin Chiriac sagte bei der Pressekonferenz vergangene Woche dazu: „Wir werden eine spezielle Drohnen-Show haben, und Sie werden zwei Überraschungen erleben, die ich nicht verraten kann. Es wird eine Kombination sein, denn wie Sie wissen, schauen wir uns jedes Mal in der Welt um und versuchen, der Zeit voraus zu sein. Es werden nicht 12 Minuten sein wie im letzten Jahr, sondern 14. Anstelle von Lasern wird es intelligente Lichter geben, dazu speziell komponierte Musik und wir werden auch umweltfreundliche Feuerwerkskörper einsetzen, Feuerwerkskörper, die keinen Lärm machen und die Umwelt nicht beeinträchtigen und mit Drohnen in der Luft funktionieren. Sie funktionieren nicht durch Explosionen.“

Zu den weiteren Höhepunkten des 31. Theaterfestivals gehören laut Organisatoren folgende Vorstellungen: „Les murmures de l’âme“, ein Schauspiel mit dem französischen Filmstar Isabelle Adjani in einer außergewöhnlichen Rolle im Thaliasaal am 26. Juni; „ANGELA“ (a strange loop), eine gewagte Performance von Susanne Kennedy, einer der renommiertesten Persönlichkeiten der deutschen Theaterszene, am 28. und 29. Juni in der Kulturfabrik; „Not once“, eine Videoinstallation von zwei Weltstars: Mikhail Baryshnikov und Jan Fabre mit 5 Videoperformances, die während des gesamten Festivals täglich in der Sporthalle am Theaterparkplatz stattfinden. „Afrodita şi eliberarea lumii (un vodevil muzical grecesc)“, eine Weltpremiere von „The Actor’s Gang“, einer von Tim Robbins geleiteten Truppe hat drei Aufführungen im Thaliasaal am 21. und 22. Juni; „Trezirea“, eine weitere Weltpremiere, unter der Regie von Pippo Delbono mit dem „Emilia Romagna Teatro“, am 21. und 22. Juni; „Alice“, eine zeitgenössische Tanzaufführung der „Kompanie B. Dance” aus Taipei, die am 24. und 25. Juni im Ion Besoiu-Kulturzentrum aufgeführt wird; „Sol invictus“, eine zeitgenössische Tanzaufführung der französischen Kompanie „Herve Koubi” am 26. und 27. Juni im Ion Besoiu-Kulturzentrum; „Afrikanischer Zirkus“ des „Cirque Kalabanté” (Koproduktion Kanada/Guinea), am 28. und 29. Juni im Ion Besoiu-Kulturzentrum; „Karpatenflecken“, eine Aufführung des Burgtheaters unter der Regie von Mira Stadler zu einem Text, für den der Autor Thomas Perle den Retzhofer Dramapreis 2019 und den Nestroy 2023 für „bestes Stück“ erhalten hat, am 27. und 28. Juni im Gong-Theater.

Auch im Freien sind viele Shows geplant: „People Power Partnership“ ist ein interaktives Tanztheaterprojekt für den öffentlichen Raum, das reale und nachhaltige Begegnungen in einem künstlerischen Kontext ermöglicht und am 21. Juni auf dem Großen Ring zu sehen sein wird; „In the Footsteps of Moby Dick“ präsentiert am 22. Juni auf dem Großen Ring eine Stadt-Odyssee von Kapitän Ahab auf der Jagd nach dem berühmten Walfisch; „Remue Ménage“ lädt am 23. Juni zum Tanz in die Belle Époque ebenfalls auf dem Großen Ring ein.

Vom 21. Juni bis zum 27. Juni werden eine große Auswahl an Straßenparaden mit Theatereinlagen, Musik, Tanz und zeitgenössischen Zirkus von internationalen Straßentheatergruppen dargeboten, Batucadas, Dudelsackspielern und verschiedenen Blaskapellen, die laut Organisatoren „mit ihren ganz besonderen Kostümen und Masken jene Atmosphäre voller Rhythmus, Freude und Farbe schaffen, die typisch ist für Aufführungen im Freien“.

Wie jedes Jahr sind auch Konzerte auf dem Großen Ring geplant: Holograf, Compact, Viorica și Ioniță de la Clejani und Connect-R sind nur einige der Namen, die an den beiden Wochenenden des Festivals auf der Bühne stehen werden.

Einige Theatervorstellungen werden auch online gegen Bezahlung zu sehen sein. Das gesamte Programm ist online unter www.sibfest.ro zu sehen.

Cynthia PINTER