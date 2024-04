Teile diesen Artikel

Indie-Folk-Band entdeckt den Landkreis Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2859

Die Musiker der Klausenburger Indie-Folk-Band Mano & Gregor haben für ihr aktuelles Musikvideo „One of Us” (einer von uns) den Landkreis Hermannstadt entdeckt. Mitte März haben die Künstler den Videoclip in Albota und auf der Michelsberger Burg unter der Regie von Lila Szekeres produziert.

„Es ist nicht leicht, in Rumänien geeignete Orte oder Gebäude zu finden, mit der richtigen Ausstrahlung, um von hier aus internationale Projekte zu starten,” erklärt der Kopf der Gruppe, „Gregor” Gergő Petri. „Michelsberg hat uns alle sofort magisch angezogen, die 800 Jahre alte Burg, die schon vieles erlebt hat, könnte so in Frankreich oder Italien stehen.”

Ebenso angetan war die Band von Albota, und den offenen Weideflächen am Fuße der Fogarascher Berge. Schnell hatte man sich mit den friedlich grasenden Angus-Rindern und Büffelherden angefreundet, die jetzt zu Filmstars geworden sind.

Gergő Petri und seine Band haben ein durchaus internationales Film-Team zusammengestellt und um sich Leute aus Ungarn, Moldau und Deutschland versammelt. „Für uns als siebenbürgische Musiker ist die Völkerverständigung gelebter Alltag”, davon sind sie überzeugt. So tritt in dem Video auch die international etablierte Poetry Slammerin Lena Chilari auf.

Das Besondere an dem Song „One of us” ist, dass die englischen Liedtexte mit Spoken Word (gesprochenem Wort) oder Poetry Slam, einer modernen Form der freien Versdichtung, kombiniert werden.

So wird der Videoclip viersprachig. „Mano” Botond Ráduly zählt auf: „Wir beginnen mit einer Einlage von gesprochenem Wort in Deutsch, der Song ist in Englisch, der Poetry Slam in Rumänisch und Ungarisch. Aber so ist Siebenbürgen”.

Der Song „One of Us” wurde für den Eurovision Song Contest 2024 geschrieben mit dem Wunsch, das Bewusstsein für die Bedeutung von psychischer Gesundheit zu schärfen. Damit verbunden ist auch die Bedeutung von Zusammengehörigkeitsgefühl.

Das gesamte Team hat aufgrund eigener Lebenserfahrung viele authentische Aspekte in das Thema eingebracht, von verbaler und physischer Gewalt, über Suchterfahrungen bis hin zum Suizid in der eigenen Familie. „Das Thema ist so stark präsent, ein Teil von uns allen” erklärt Gergő Petri. So ist es kein Wunder, dass man sich nicht vom Thema abbringen lässt: „Ob Rumänien nun am Eurovision Songcontest 2024 teilnimmt oder nicht, wir gehen unseren Weg weiter.”

Der Protagonist des Videoclips wird dargestellt vom Klausenburger Bildhauer David Bandi, der während der Dreharbeiten eine Holzbüste erschafft. Bandi sagt: „Normalerweise macht man aus Holz keine Büste, weil Holz springt und das dann irritiert. Aber der gesamte Prozess des Films, der Skulptur, der Landschaft hier in Südsiebenbürgen, das alles ist so überwältigend, hey wir machen das einfach”.

Das Musikvideo „One of Us” von Mano & Gregor wird am 7. April 2024 veröffentlicht. Weitere Informationen unter https://www.ma noandgregor.com

T. E.