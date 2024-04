,,Für uns sprechen die Taten“

Teile diesen Artikel

Die Hermannstädter DFDR-Kandidaten für die Kommunalwahlen stellten sich vor

Ausgabe Nr. 2859

Die Spitzenkandidaten des Hermannstädter Forums der Deutschen in Hermannstdt (DFDH, rum. FDGR) werden sich bei den kommenden Wahlen mit kompletten Listen für den Hermannstädter Kreisrat und für den Hermannstädter Stadtrat stellen, erklärte DFDH-Präsident Gabriel Tischer. Die Forumskandidatin für das Bürgermeisteramt ist die amtierende Bürgermeisterin Astrid-Cora Fodor, für den Vorsitz des Kreisrates stellt sich Paul Kuttesch, der z. Z. im Stadtrat politische Erfahrung gesammelt hat.

„Ich kann mir vorstellen, dass uns eine schmutzige Kampagne erwartet”, erklärte Astrid Fodor, die aus Erfahrung spricht. „Ich war halbtot beim vergangenen Wahlgang, laut den Gegenkandidaten.” Jedoch wird sie sich, zusammen mit den Kollegen, nicht auf die Gegenkandidaten konzentrieren, sondern auf das bisher Geleistete und positiv bleiben. Dabei erklärte sie auch, dass sie vorhat, ein neues Mandat zu Ende führen zu wollen, denn laut der Gerüchteküche würde sie planen, einem (zur Zeit Gegenkandidaten) ihr Amt mitten im Mandat übergeben zu wollen.

Auch will das Forum nichts wiederstarten und neu erfinden, erklärte Gabriel Tischer, sondern „unsere Mission fortsetzen und uns dafür einsetzen, dass Hermannstadt weiterhin an der Spitze der europäischen Städte bleibt, ein Ort, wo wir uns zu Hause fühlen.” Tischer kandidiert diesmal für den Stadtrat, „weil ich mich von dieser Stelle aus stärker für die Projekte der Stadt einsetzen kann, und ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit der Bürgermeisterin Astrid Fodor, die Projekte so durchführen werden, wie sie durchgeführt werden sollten: gut und pünktlich, wie die Sachsen.” Des weiteren erklärte er, dass die DFDH-Mitglieder bewiesen haben „dass wir nicht nur für uns und unsere Familien leben, sondern auch für diese Stadt. Eine Stadt, in der wir geblieben sind, weil wir es wollten, weil wir an diesen Ort geglaubt haben, der einen eigenen Geist hat, der einen nicht fallen oder gehen lässt. Sie hält einen aktiv, energisch und engagiert. Wir arbeiten für die Stadt nicht nur seit einem Vierteljahrhundert, sondern seit Jahrhunderten. So kennen Sie uns: Menschen mit Fairness und Ausgewogenheit. Das ist es, was wir sind, wir kennen nichts anderes. Das Team braucht keine großen Worte, um sich vorzustellen, für uns sprechen die Taten.”

Für einen Platz im Stadtrat stellt sich auch der DFDR-Vorsitzende Dr. Paul-Jürgen Porr „Die Politik, die das DFDH seit 2000 in Hermannstadt macht, hat sich als eine Politik für die Bürger und nicht für die Mitglieder des Forums erwiesen”, erklärte er.

Stadtrat Wolfgang-Alexander Guib stellte Paul Kuttesch vor, als „Stadtrat, Mitglied des Ausschusses für Handel und öffentliche Dienstleistungen, der sich für die Verbesserung der Lebensqualität einsetzt”. Der Kandidat für den Vorsitz des Kreisrates erklärte: „Die Kandidatur ist eine staatsbürgerliche Pflicht. Es ist eine Herausforderung, aber ich liebe Herausforderungen.”

Ruxandra STĂNESCU